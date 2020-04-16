Хорошая новость для вышедших на пенсию

Ситуацию разъяснил Ион Кику. Для получения пенсии не потребуется предоставлять необходимые документы. Об этом стало известно из заявления премьер-министра Иона Кику во время передачи на одном из телеканалов.

Премьер рассказал, что вышедшим на пенсию в период ЧП гражданам пенсия будет предоставлена автоматически. Для этого нет необходимости предоставлять документы в территориальные кассы социального страхования.

Учитывая высокий риск заражения вирусом нового типа COVID-19 для лиц пенсионного возраста, власти приняли необходимые меры для осуществления социальных выплат.

Напомним, что по всей территории Молдовы объявлен «красный код» эпидемиологической опасности и чрезвычайное положение, которое продлится до 15 мая 2020 года.

Всем гражданам, особенно лицам старшего поколения, рекомендуется не покидать дом без крайней необходимости для минимизации риска заражения коронавирусом, который может представлять серьезную опасность для здоровья и жизни.

Автор: Михаил Генчу