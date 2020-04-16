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Общество
Еще несколько лабораторий в Молдове начнут делать тесты на COVID-19
16.04.2020

Виорика Думбрэвяну представила детали на утреннем брифинге для прессы. Министр здравоохранения сообщила, что еще две лаборатории в Кишиневе будут проводить тестирование на коронавирус.

Помимо недавно открытой для этих целей лаборатории в Бельцах, планируется открыть подобное учреждение в Кагуле. Вчера было объявлено, что на завершающей стадии находится подготовка открытия лаборатории по тестированию на COVID-19 в Приднестровье.

Эксперты Национального агентства общественного здоровья (ANSP) провели обучение семи специалистов, которые будут проверять анализы на месте в ПМР, без их отправки в столицу.

Автор: Михаил Генчу


 
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