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Куда обращаться за рубежом в экстренных случаях - полный список от МИДЕИ
16.04.2020

МИДЕИ опубликовало список дипмиссий РМ для обращения в экстренных случаях.

В документе, выставленном на сайте Министерства иностранных дел и евроинтеграции, список представлен с номерами телефонов, адресами в интернете и страницами в соцсетях.

В списке приведены сведения о контактах как посольств Республики Молдова, так и консульств.

Ранее стало известно, что чуть менее 80% считают, что смогут вернуться на бывшее место работы по окончанию Чрезвычайного Положения, объявленного властями республики для минимизации угрозы эпидемии коронавируса. Подробности здесь.

Подготовил Михаил Генчу


 
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