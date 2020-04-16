Куда обращаться за рубежом в экстренных случаях - полный список от МИДЕИ

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МИДЕИ опубликовало список дипмиссий РМ для обращения в экстренных случаях.
В документе, выставленном на сайте Министерства иностранных дел и евроинтеграции, список представлен с номерами телефонов, адресами в интернете и страницами в соцсетях.
В списке приведены сведения о контактах как посольств Республики Молдова, так и консульств.
Ранее стало известно, что чуть менее 80% считают, что смогут вернуться на бывшее место работы по окончанию Чрезвычайного Положения, объявленного властями республики для минимизации угрозы эпидемии коронавируса. Подробности здесь.
Подготовил Михаил Генчу
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