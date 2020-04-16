Вирусный выбор

В среду в эфире NTV Moldova премьер Ион Кику признался, что денег у государства нет. Что это – знакомые всем стенания хорошего бухгалтера или горькая правда?

Деньги, собранные таможней, заканчиваются, других нет…

Финансовые ресурсы Молдовы на грани истощения, сообщил Кику: пенсии и зарплаты выплачиваются из денег, собранных таможенной службой в первые два месяца года и перевода от Международного валютного фонда, цитирует IPN: «С 17 марта доходы госбюджета сократились вдвое. Мы можем выплачивать пенсии, зарплаты исключительно из того, что собрали дополнительно в первые два месяца полугодия. За первые два месяца года таможня внесла в госбюджет на 27 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, за счет этих ресурсов мы выживаем. Мы не печатаем деньги. Мы живем за счет того, что собираем».

… Но печатать леи не будут

Премьер пообещал не включать печатный станок: «Наше государство не эмитент валют. Мы не выпускаем евро и доллар на рынок валюты, чтобы потом некоторые меняли ее на основе установленного нами курса. Если мы будем массово выпускать леи, будет инфляция, пенсионеры из пенсии в 1500-2000 лей не смогут купить хлеб. Мы этого не допустим. Нет смысла печатать деньги».

Ничего бесплатного не будет

Из-за пандемии доходы госбюджета значительно снизились, вся надежда на кредит в 4 миллиарда лей от МВФ: «Мы живем на свои деньги. Единственный перевод, который мы получили, сделал в начале года МВФ - 20 миллионов долларов. Мы собрали деньги в первые два месяца года, выплатили зарплату за апрель, осталось немного на май. 17 апреля состоится заседание МВФ, на котором должен быть утвержден кредит в 4 миллиарда лей. Деньги выделят до конца апреля».

Премьер сообщил, что в этой ситуации государство не может, например, бесплатно раздавать маски – их покупают для здравоохранения, полиции и других учреждений. Что касается мерподдержки граждан и бизнеса в условиях чрезвычайного положения – прежний проект оспорен, но в пятницу правительство утвердит новый законопроект о мерах поддержки экономических агентов в связи с пандемией коронавируса.

В социальных сетях Ион Кику сообщил, что также будут рассмотрены поправки в закон о бюджете-2020 и фондах социального и медицинского страхования. Они будут направлены в парламент и рассмотрены на следующей неделе.

«В свете последнего решения Конституционного суда правительство практически лишено возможности, предоставленной Основным законом, принимать эти проекты под собственную ответственность: возможное неучастие депутатов в презентации проекта премьер-министром означает неконституционность закона по процедурным причинам», - написал премьер. - Поэтому нам придется прибегнуть к обычной процедуре. Надеюсь, парламент одобрит эти законы. В противном случае стране грозит финансовый и социально-экономический коллапс».

Демпартия готова на частичные компромиссы

Решение о том, что закон о мерах в поддержку населения и бизнеса, принятый правительством под свою ответственность, но признанный неконституционным, обсудит парламент, принял совет правящей коалиции в среду вечером, сообщила пресс-служба ДПМ.

«Принято решение, что поправки в бюджете, введение налога в 50 процентов на пошлину в 9 евро, уплачиваемую каждым пассажиром в аэропорту, снижение ставки НДС для сектора HoReCa, облегчение доступа отечественных производителей в магазины беспошлинной торговли, будут утверждены на заседании парламента, - говорится в сообщении ДПМ. - Таким образом, будут развеяны всевозможные спекуляции, появившиеся в последнее время».

Поправки к закону о табачных изделиях и изменении налогообложения предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, будут частично пересмотрены.

«Стороны высоко оценили поддержку, оказываемую нашей стране ЕС, МВФ, ВБ, Банком Совета Европы и другими партнерами по развитию, и обсудили необходимость принятия четких обязательств по разблокированию макрофинансовой помощи со стороны ЕС, - говорится в сообщении. - Стороны также обсудили потребности в защитном снаряжении и тестах, обеспечение медработников всем необходимым, внешнюю помощь и меры, которые необходимо принять в контексте пасхальных каникул для защиты населения».

Партия социалистов и правительство ничего не сообщили о состоявшемся заседании, передает Инфотаг.

Какие меры предлагало правительство изначально

Предприятиям, приостановившим работу, предлагалось за счет средств госбюджета помочь сохранить рабочие места и выплатить зарплаты путем возврата 100 процентов налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медстрахования, то есть 44-45 процентов от фонда зарплаты.

Предприятиям, которые приостановили работу полностью или частично не по решению комиссии, вернуть 60 процентов налога с доходов физлиц, социальных взносов, взносов в медфонды.

Лицам, которые работали минимум девять месяцев на одном предприятии и потеряли работу, через бюро по трудоустройству выплатить 60-80 процентов зарплаты на последнем рабочем месте, фонд занятости населения увеличить втрое.

Лицам, у которых нет стажа работы, которые не имели постоянной работы в последнее время, выплатить сумму, равную размеру минимально гарантированной оплаты труда: 2775 лей.

Госслужащим, которые были инфицированы, оказать единовременную помощь в 16 тысяч лей.

Марина ТИМОТИНА