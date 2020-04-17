Румынский посол в РМ спасает имидж ЕС и Румынии: Мы тоже, мы тоже помогаем, мы тут!

А пиар тут "вообще ни при чем". То, что борьба с коронавирусом превращается в имиджевое дело, стало понятно еще в марте, когда в ответ на помощь итальянцам от Китая и Российской Федерации Европейский Союз тут же объявил о выделении денежной помощи странам Восточного партнерства, хотя деньги эти пока есть лишь на бумаге, а вирус набирает обороты и бороться с ним "надо было уже вчера".

Европейцы пока только считают, кому и сколько давать денег, которые все равно придется тратить в Китае или Российской Федерации, так как сам ЕС в разгар пандемии оказался без медицинских материалов - во всяком случае, некоторые его страны.

В общем, тот случай, когда деньги, как это ни парадоксально, не очень-то и нужны - тут требуется срочная помощь, точно так же, как литр-другой нужной крови для находящегося в критической ситуации пациента будет иметь много большее значение, чем миллион или даже миллиард долларов. Или приходит ваш сын со школы и говорит - "папа, хулиганы обижают в школе, надо что-то делать". И папа "делает" - достает из кармана денег и говорит "сынок, решай, вот моя помощь".

И, так как хвастаться "западным партнерам" в данной ситуации особо нечем, то остается лишь напоминать о себе, "ценностях и принципах", а также упирать на финансовую помощь - дескать, мы тоже все-таки помогаем. Ну а главным глашатаем ЕС в нашей стране зачастую пытается быть Румыния, считающая себя "опекуном и проводником на европейском пути". Поэтому румынский посол - всегда на первой линии.

По словам Даниэля Ионицэ, которого пригласили на одну из передач TVR Moldova, Румыния и ЕС остаются друзьями Молдовы, и их помощь, дескать, ни в коем случае не носит рекламный характер. Правда, сказать что-то конкретное, кроме денег, Ионицэ не смог, поэтому приведенные им примеры помощи, конечно, заслуживают уважения, но, мягко говоря, несколько натянуты.

Например, Ионицэ упомянул про облегчение транзитного режима для граждан РМ через территорию Румынии, хотя было бы очень странно, если бы Румыния отказывала в подобном, учитывая, что несколько миллионов румын сами находятся за границей и им также приходится возвращаться домой, пусть не через Молдову, но через другие страны. Кичиться тем, что ты пропускаешь людей, когда другие страны делают то же самое в отношении твоих граждан - согласитесь, это несколько странно.

Упомянул Ионицэ и про экспорт медикаментов в нашу страну (не уточнив, правда, условия - за деньги это просто продажа, а не "благотворительность"), и про помощь Румынии в эвакуации молдавских граждан из Дубаи, и про 200 тысяч румынских леев, которые, по его словам, перечислила примэрия Ясс своим коллегам из Кишинева (не исключено, что совсем на другие цели, возможно, на восстановление каких-нибудь монументов и могил, но ведь всегда лучше обставить это как помощь, не так ли?).

И даже про частные пожертвования румын - вернее, про их "намерения пожертвовать", как в случае с судьей Кристи Данилец, который во всеуслышание объявил о намерении пожертвовать 25 тысяч медицинских масок для врачей Молдовы.

В общем, "голь на выдумку хитра".

Автор: Дан Дудка