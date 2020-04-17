С кем поведешься: Главный разведчик США и открытый гей Гренелл брал деньги у беглого молдавского олигарха Плахотнюка за покровительство

Теперь становится ясно, что с таким лоббистом Владу Георгиевичу очень спокойно в далеком Майами.

Исполняющий обязанности главы национальной разведки США Ричард Гренелл оказался под подозрением после того, как выяснилось, что он оказывал платные услуги для находящегося под американскими санкциями и обвиняемого в уголовных преступлениях в России и Молдове, молдавского политика Влада Плахотнюка. Плахотнюка называют одним из создателей схемы отмывания денег известной как «молдавский/российский ландромат».

Их плодотворное сотрудничество началось еще в 2016 году Гренелл был автором нескольких статей в Washington Examiner и Washington Times в защиту Влада Плахотнюка, но не обнародовал информацию о том, что ему за это заплатили. СМИ пишут, что существуют подтверждающие этот факт документы и свидетельские показания. Публикации были посвящены участию Плахотнюка в банковских махинациях.

Несмотря на введённые в январе 2020 года санкции против Плахотнюка, он вместе со своей семьей продолжает находится в США.

Кстати, в свое время эксперты не раз обращали внимание на тот факт, что придерживающийся консервативных взглядов Трамп назначил на высокий пост открытого гея Гренелла.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ