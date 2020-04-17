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Общество
СИБ закрывает 2 сайта за распространение фейк-новостей о коронавирусе
17.04.2020

Служба информации и безопасности (СИБ) блокирует два сайта за публикацию и распространение ложной информации о пандемии коронавируса.

Директор СИБ Александр Есауленко издал вчера приказ, который предусматривает блокировку двух источников информации, сообщает știri.md.

Приказ, содержащий обязательные указания, был направлен в Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий для принятия необходимых решений.

Таким образом, будет приостановлена деятельность порталов news-romania24h.xyz и caramida.news.blog.

«Напоминаем, что в соответствии с Распоряжением № 3 от 23 марта 2020 года Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, поставщики услуг электронных коммуникаций, доступных для общественности, по решению Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, основанному на списке источников, обнародованных Службой информации и безопасности, обязаны немедленно заблокировать доступ пользователей из Республики Молдова к источникам, которые распространяют ложные новости об эволюции COVID-19 и мерах защиты и предотвращения», — отмечается в пресс-релизе.


 
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