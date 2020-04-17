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Политика
Пять партий проходят в парламент. ПСРМ получила бы большинство на парламентских выборах- опрос
17.04.2020

Если бы в ближайшие воскресенье состоялись парламентские выборы, пять партий прошли бы в парламент. Таковы данные опроса «Измерение социоэкономического влияния COVID-19», реализованного IDIS Viitorul в период с марта по апрель 2020 года.

Большинство определившихся избирателей готовы отдать свой голос за ПСРМ — 41,6%. На втором месте ПДС- 21,2%, затем следует ДПМ — 7,8%. В то же время данные опроса свидетельствуют, что ПКРМ наберет 6,8%, а Платформа DA — 5%.

Количество мандатов после распределения дают следующую картину: ПСРМ получила бы большинство мест в парламенте- 52, ПДС- 26, ДПМ — 10, ПКРМ — 7, а Платформа DA — 6.

Опрос проводился по телефону с 31 марта по 12 апреля. Выборка составила 1 104 человека.


 
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