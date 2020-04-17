Компания “Rogob” передала персоналу инфекционной больницы “Toma Ciorbа” продукты и карты лояльности

В преддверии Пасхи компания по производству колбасных изделий “Rogob” передала персоналу инфекционной больницы “Toma Ciorbă” 150 упаковок с продуктами и картами лояльности.

«Этим жестом мы хотели выразить нашу поддержку и восхищение медицинскому персоналу, который находится на первой линии борьбы с эпидемией COVID-19. Усилия которые прилагают врачи, и жертвы, на которые они идут каждый день, не должны никого оставлять равнодушными. Мы будем использовать все возможности, чтобы проявлять солидарность в отношении тех, кто борется за здоровье и жизни людей. Врачи — наши герои, и останутся ими навсегда, даже когда эпидемия будет преодолена и мы вернемся к нормальной жизни», – сказал Игорь Рошка, генеральный директор «Rogob».

Ранее компания сделала пожертвование на сумму 100 тыс. леев, с целью поддержки врачей и медицинских учреждений.