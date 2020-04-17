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Здоровье
Онлайн платформа по мониторингу ситуации с Covid-19 в Молдове теперь доступна и на русском языке
17.04.2020

С сегодняшнего дня, онлайн платформа по отслеживанию ситуации с эпидемией коронавируса (COVID-19) стала доступной и в русской версии. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным ведомства, с момента запуска 20 марта, ресурс посетило более миллиона человек. Ежедневно фиксируется до 60 тысяч пользователей из Молдовы и из-за рубежа.

На странице платформы можно узнать об эпидемиологической ситуации в Молдове: о числе заразившихся коронавирусом в стране и отдельных районах, их возрасте и поле, а также о числе выздоровевших и умерших. Информация обновляется два раза в день — утром и вечером, в соответствии с данными Национального агентства общественного здоровья.

Платформа ArcGIS COVID-19 – это совместная разработка американской компании Esri и исследовательского университета Джон Хопкинса (штат Мэриленд, США). Схожая схема для мониторинга пандемии коронавируса используется в более чем 100 странах мира.


 
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