Онлайн платформа по мониторингу ситуации с Covid-19 в Молдове теперь доступна и на русском языке

С сегодняшнего дня, онлайн платформа по отслеживанию ситуации с эпидемией коронавируса (COVID-19) стала доступной и в русской версии. Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

По данным ведомства, с момента запуска 20 марта, ресурс посетило более миллиона человек. Ежедневно фиксируется до 60 тысяч пользователей из Молдовы и из-за рубежа.

На странице платформы можно узнать об эпидемиологической ситуации в Молдове: о числе заразившихся коронавирусом в стране и отдельных районах, их возрасте и поле, а также о числе выздоровевших и умерших. Информация обновляется два раза в день — утром и вечером, в соответствии с данными Национального агентства общественного здоровья.

Платформа ArcGIS COVID-19 – это совместная разработка американской компании Esri и исследовательского университета Джон Хопкинса (штат Мэриленд, США). Схожая схема для мониторинга пандемии коронавируса используется в более чем 100 странах мира.