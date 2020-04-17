Марк Ткачук о президентских выборах: Мы будем жестко критиковать это псевдоспортивное состязание

Партия „Гражданский конгресс”, одним из лидеров которой является бывший коммунист Марк Ткачук, сообщает, что после отмены чрезвычайного положения жестко выступит против проведения президентских выборов. Политформирование требует досрочных парламентских выборов, после которых Демократической партии в парламенте не будет, информирует IPN.

„В настоящее время мы можем говорить только о том, что не станем ни под каким видом участвовать в этих так называемых президентских выборах. После отмены чрезвычайного положения мы всеми возможными способами будем критиковать этот процесс и это псевдоспортивное состязание, называемое президентскими выборами. Оно ничего не решает, ничего не меняет, а лишь дестабилизирует ситуацию, создавая ложную видимость конкуренции и сталкивая людей, в то время как они нуждаются в сплоченности”, отметил Марк Ткачук в эфире передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4.

Бывший депутат напомнил о красных линиях и заметил, что молдавский политический класс подошел к ним вплотную.

„Мы выступаем за досрочные парламентские выборы, которые сформируют другой парламент, где не будет Демократической партии, где будет ответственное большинство, способное на антикризисные решения. Мы заявили, что есть красные линии для Республики Молдова, экономики, социальной сферы, социальной жизни, политического существования. И осталось очень мало времени – из-за демографической ситуации, из-за того, что политическая элита, которая находится у власти 11 лет, занимается перераспределением постоянно убывающих ресурсов, экономических ресурсов”, добавил Марк Ткачук.

По его мнению, молдавская политическая система достигла рекордного уровня негативного отношения граждан. Между тем обществу нужен другой курс.

„Сегодня Молдове нужно другое направление, в том числе политическое, когда защищаться будут интересы всего общества, а не только семей 101 депутата и части правительства. Если это не получится, Молдову ждет провал, экономический коллапс. Мы говорили об этом еще до пандемии, а сейчас вопрос стоит еще острее.

Сейчас люди относятся к политическим партиям крайне негативно. По данным последнего опроса общественного мнения, у ПСРМ 16%, ПДС – 8%, ППДП – 2%... 60% избирателей не хотят голосовать ни за кого. Это фиаско не только для партий, но и для всей политической системы”, подчеркнул Марк Ткачук.