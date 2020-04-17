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Общество
Епископ митрополии Молдовы заразился коронавирусом
17.04.2020

Епископ Единец и Бричан архимандрит Никодим Вулпе был доставлен в больницу Кишинева.

Результаты анализов священнослужителя дали положительный результат на вирус нового типа COVID-19, вследствие чего Никодим Вулпе был интернирован в столичную инфекционную больницу им. Т. Чорбэ.

Есть предположение, что епископ мог заразиться коронавирусом во время проведения церковных служб в монастырях на севере республики, передает «КП в Молдове».

Автор: Михаил Генчу


 
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