Епископ митрополии Молдовы заразился коронавирусом

Епископ Единец и Бричан архимандрит Никодим Вулпе был доставлен в больницу Кишинева.

Результаты анализов священнослужителя дали положительный результат на вирус нового типа COVID-19, вследствие чего Никодим Вулпе был интернирован в столичную инфекционную больницу им. Т. Чорбэ.

Есть предположение, что епископ мог заразиться коронавирусом во время проведения церковных служб в монастырях на севере республики, передает «КП в Молдове».

Автор: Михаил Генчу