Пришло время подружиться с властью: Необходимо подчиниться и перестать критиковать

Для критики хватает оппозиционеров, которые ничего не делают, даже в сейчас, когда дело пахнет керосином.

Власть у нас не ругает только ленивый. Так было всегда, все годы демократии. Нельзя сказать, что ругают совсем уж безосновательно. Еще как основательно! У каждой власти в Молдове есть целый список грехов, в том числе смертных. Кстати, разрушенная медицина как раз и относится к смертным грехам, которые совершались десятилетиями молдавскими властями. Сколько смертей на их совести – представить сложно. «Благодаря» такой медицине, у нас старики – не 80-90 лет, как в Италии, а в 60 лет.

«Благодаря» молдавским властям, при которых страна бесконечно беднела, люди поуезжали из страны – кто-то навсегда, кто-то – на заработки. Теперь они возвращаются, но не с деньгами в карманах для повышения потребления в Молдове, а с коронавирусом.

Этих «благодаря молдавским властям» можно перечислять до бесконечности. Но еще одно «благодаря» все же отмечу. «Благодаря» молдавским властям мы разучились верить, доверять государству и его руководству. Мы привыкли к тому, что все, что оно говорит, полная ерунда, обман, спекуляции и шантаж. Поэтому теперь нынешней власти трудно взаимодействовать с нами, привыкшими не верить и не доверять.

Ежедневно к обществу онлайн выходит руководство: президент страны, премьер-министр. По два раза в день обращается глава минздрава Виорика Думбрэвяну. Многие смотрят и слушают, чтобы узнать последнюю информацию. Некоторые даже не только слушают, но и слышат. Но, как обычно, традиционно, продолжают ругать, лежа на диване.

Достается министру Виорике Думбрэвяну. И не только, конечно. Только именно сейчас эта критика – ненужная. Не время сейчас для таких дискуссий. Сейчас время – внимательно слушать, уважать, подчиняться и действовать сообща. Не зря руководство страны по два раза в день говорит: только вместе с вами мы можем остановить кризис. Все зависит от вас. Число новых случаев заболевания, места в больницах для больных – все зависит от вас.

Не время сейчас говорить о политике и заниматься ею, тем более тем, кто не имеет к ней отношения. Хватает так называемых оппозиционеров и их пены у рта. Они традиционно ничего не делают сами, а только обвиняют власть. От них никакой пользы, даже сейчас, когда дело пахнет керосином. И никакой надежды. Надежда – на людей, которые поймут, что сейчас нужно объединится, как бы банально и пафосно это не звучало. Нужно слушать власть, делать так, как она говорит, подчиняться, соблюдать правила.

Это, хочу особо подчеркнуть, относится, в том числе к салонам красоты и парикмахерским, которые делают вид, что они самые умные и только они в целом мире умеют стричь на безопасном расстоянии. Относится и к тем, кто откровенно плюет на все предостережения. Таких много. Они все еще не верят, что болезнь опасна. Но смертей становится больше, так же, как и появляются среди больных и наши знакомые. Некоторые начинают понимать. Но давайте быстрее, понимайте, время не ждет.

ПАВЕЛ МУНТЯН