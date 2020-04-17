Кто придумал миф, что имбирь защищает от коронавируса. Расследование Ульяны Скойбеды

Цены на пряность в сотни раз задрал конкретный человек - Шриман Аударья Дхама прабху, в миру Олег Торсунов. Чем же он еще знаменит? Люблю чай с имбирем, и с удивлением наблюдаю за приключениями корнеплода.

Сначала цены на него рванули в стратосферу: 3000 рублей за кг в гастрономе для бедных и 7000 – в супермаркете для чистой публики (оба – в ста метрах от моего карантинного подъезда на краю Москвы).

Потом продукт просто исчез, остался только в интернете. А еще в феврале ценник был – 300 рублей! Всего.

«Заговор!», - заорали люди, и ФАС подтвердила: «Резкий скачок цен был вызван действиями недобросовестных торговцев и распространением в интернете недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».

Теперь, по сообщению ведомства, федеральные торговые сети вернули товар на прилавки и установили на него «справедливую рыночную цену в 400-700 рублей за килограмм» (всего-то в два раза дороже, чем была).

А мы решили выяснить, кто запустил фейк о том, что имбирь – панацея от коронавируса?

Цены на пряность в сотни раз задрал конкретный человек - Шриман Аударья Дхама прабху, в миру Олег Торсунов.

«Я ВИЖУ ВИРУС»

Еще до карантина мне переслали восьмиминутный ролик. В кадре тощий мужчина говорит со сцены:

- Дорогие друзья, перед лекцией... Вирус, который ходит сейчас по миру, действительно, опасен: он уничтожает способность организма сопротивляться бактериальным пневмониям, подавляет иммунитет слизистых оболочек бронхов, в результате бактерии спускаются вниз и размножаются там… То есть, сам вирус не убивает: убивают бактерии, и быстро: например, после семи дней вирусной инфекции человек садится в самолет, летит три часа – и за это время у него начинается отек легких… Я вижу этот вирус. Его гораздо больше в стране, чем говорят СМИ. Он будет в каждом городе. Я даже в аэропортах вижу людей с этим вирусом…

Да дяденька, похоже, экстрасенс: Анатолий Кашпировский и Алан Чумак, реинкарнация.

Реинкарнация, между тем, вещает:

- Но я хочу вас обрадовать. Я 15 лет занимаюсь вирусными инфекциями и знаю средство: коронавирус этот очень легко лечится с помощью имбиря.

В сторону:

- У нас имбирь есть? Надо было выдавать при входе в зал, я же говорил. Теперь я не могу начать лекцию, надо разнести по рядам.

Зрителям:

- Вам на палочке будут передавать, даже если палочка инфицирована, вы съедите имбирь - и ничего не будет, сто процентов. Что? Раза три в день. Даже если вы уже заболели, привяжите имбирь на левую руку и левую ногу, и это будет действовать еще сильнее. Это сильная рефлексотерапия. Можно сушеный имбирь привязывать. Можно в качестве профилактики. У этого вируса – аллергия на имбирь. Поэтому мы едим имбирь. Кто поел, поднимите руки.

Повторение одного и того же слова – настоящее НЛП, нейро-лингвистическое программирование. Неудивительно, что народ ломанулся за имбирем, попутно пересылая друг другу вирусное видео.

Но кто такой наш пламенный оратор?

Цены на имбирь рванули в стратосферу: 3000 рублей за кг в гастрономе для бедных и 7000 – в супермаркете для чистой публики

ДУША ВСЕЛЯЕТСЯ В СПЕРМАТОЗОИД

Ищу в интернете: запись была сделана в Омске 17 марта, двухчасовая лекция называлась «Природа мужчины и женщины», лектор – Торсунов О. Г.

В процессе О. Г. поведал, например, что душа сама выбирает пол: для этого ее психическое тело прикрепляется к сперматозоиду, а потом диктует в яйцеклетке, как «перекрещивать» хромосомы. Или: он, Торсунов, делает сейчас конфетки, которые люди будут есть – и не болеть вечно.

Серьезный, то есть, человек.

Но, в целом, лекция прикольная:

- Жена заставила меня пойти к окулисту. Я прихожу, он спрашивает: «Что вас беспокоит?», - я говорю: «Жена», - хохот в зале.

Или:

- Девушки в юности такие мягкие, покладистые, и только к пенсии проявляется истинная женская суть: вездесущие стервозные… БАБКИ!!! - хохот в зале.

Работающий в «гендерном» жанре психолог Лабковский нервно курит, грызет локти от зависти.

В открытых источниках читаю: Олег Геннадьевич Торсунов – врач, специалист по семейным отношениям, рефлексотерапевт, принимает в оздоровительном центре «Амрита» в Краснодарском крае (Северский район, поселок Ильский). Лечит глаукому, ДЦП, аутизм и косоглазие, прикрепляя к ушной раковине семена (пластырем).

Что тут сказать?

Рефлексотерапия – официально признанная в России область медицины: без всяких ха-ха и хи-хи, иглоукалывание многим помогает. Может, и про коронавирус доктор сказал, в общем, правильно?

Олег Торсунов

ВСЕ НЕ ТАК

- Неправильно! – не согласен иммунолог Николай Крючков. – Вирус, как мы уже знаем, вызывает целый ряд патологий, в том числе пневмонию: не бактериальную, а именно вирусную пневмонию. Коронавирус связывается с клетками альвеол, не бронхов, возникает иммунный ответ, и, в результате, нарушается газообмен, возникает острый респираторный дистресс синдром! Естественно, к процессу могут подключиться бактерии, например, больничной флоры, и внести свою лепту. Но запускают патологический процесс не бактерии, а именно вирус и ответ иммунной системы. Что касается имбиря, комментировать мне сложно. С точки зрения доказательной медицины, противовирусные свойства этого растения не доказаны.

То есть, и тут провал.

Звоню в «Амриту» и пишу помощнику Торсунова – мне отказывают в интервью со словами: «Прекрасных выходных».

А не поискать ли мне пациентов «доктора Имбирь»?

ВЕРУЮТ В ГОСПОДА СВОЕГО ГОВИНДУ

Екатерина Л. (фамилия есть в редакции) – специалист по ай-ти консалтингу и сейчас живет в Америке, а в 2008-2011 году сначала лечилась в центре «Амрита», а после работала в нем, налаживала онлайн консультации.

- Получилось так: я съездила в Индию, впечатлилась тамошними целителями и стала искать что-то похожее в Москве. Зашла на сайт Торсунова – его центр тогда был на Новом Арбате - и прочитала: «Лечим герпес прикладыванием камня-змеевика, 3000 рублей». А ведь герпес – неизлечимое заболевание! Дай, думаю, проверю... Так я и попала в Международное Общество Сознания Кришны. Сначала подружилась с врачом, который в ашраме… то есть, на съемной квартире у Торсунова жил, потом они меня на фестиваль в Московский Храм Кришны пригласили… Меня там торкнуло…

До меня, наконец, доходит:

- Торсунов - кришнаит?

- Он гуру! У него и ведическое имя есть: Шриман Аударья Дхама прабху.

Ох, мать моя женщина…

Кришнаиты, если кто не знает, - псевдоиндуистское религиозное течение, созданное в 1966 году в Нью-Йорке коммивояжером Шрилой Прабхупадой и распространившееся поначалу среди хиппи, уголовников и наркоманов. Правила там жесткие - вегетарианство, попрошайничество на улицах, посвящение всей еды Кришне, ограничение круга общения адептов «преданными» «вайшнавами», то есть, такими же кришнаитами… Но деятельность Международного Общества Сознания Кришны в России не запрещена, их храмы действуют законно, организация зарегистрирована в Минюсте.

Такое, вот, «Харе, Кришна».

Кришнаиты, если кто не знает, - псевдоиндуистское религиозное течение, созданное в 1966 году в Нью-Йорке коммивояжером Шрилой Прабхупадой и распространившееся поначалу среди хиппи, уголовников и наркоманов.

КОНТРАБАНДА И РАССОСАВШАЯСЯ БЕРЕМЕННОСТЬ

Свои впечатления о Торсунове Екатерина выложила на сайте https://protorsunova.livejournal.com/, и это хит.

«Камни были полудрагоценные и драгоценные (немного), привозились из Джайпура, где у доктора были индийские друзья. Ввозилось все нелегально. Когда требовалось организовать поставку, в Индию отправлялся «курьер»: задача была пронести 2 пакета с камнями мимо таможни в аэропорту. Торсунов давал четкие инструкции – куда класть пакеты, как идти мимо таможенников. Однажды был скандал – отправили ученика, а он побоялся нести на себе и положил пакет в чемодан. Торсунов на него орал на весь офис. Говорил, что багаж в аэропорту просвечивают специальные сканеры с датчиками драгоценностей, и если бы его запалили, пришлось бы за него платить 15 тысяч долларов, чтобы закрыть дело».

«Истории болезни не ведутся. Статистики нет. Карточка – это распечатанный двойной листок. Периодически они куда-то деваются. Мне кажется, их выкидывают. Если пациент приехал с анализами, их внимательно изучат, может, даже поймут (Торсунов – дерматовенеролог), но в карточку записывать не будут.

Само лечение – это некое шайтанство, что-то ставят больному – камни, ветки (на руку и на ногу. – Ред.), что на какие болезни, не ясно. Например, «подбирали» кораллы на опухоли к телу (целитель должен почувствовать, подходит конкретный экземпляр больному или нет, «подобрать» его), потом раз – и перестали. Почему? Не важно, мы больше не ставим кораллы на рассасывание, у нас новая методика. А со старой что? Нет ответа. Если пациент сам не придет в офис провериться, он никогда не узнает, что та методика, по которой его лечили месяц или год назад, уже неактуальна».

«Подарком судьбы» для доктора был индийский рынок в гостинице «Севастопольская». Там можно было купить много всякого хлама, который потом впаривали пациентам. Были камни, зеленые такие крупные минералы, изначально это были браслеты, обычная бижутерия. Их разобрали и начали «подбирать». Так браслет, наверное, рублей 100 стоил, а с «подбором» 3000. «Подбирали» всем. Потом с них начала слезать пленка, которой они были покрыты. Люди пошли к ювелирам, оказалось, это подделка».

«В сухом остатке насчет герпеса – мне его не вылечили. Я лично за 2 года вообще не видела ни одной истории болезни с хорошим финалом. Была семейная пара вайшнавов (то есть, кришнаитов. – Ред.) с ребенком. Все ВИЧ-инфицированные. Торсунов их лечил. Белыми кораллами. Вроде, им было лучше (у ребенка улучшилось настроение, он меньше капризничал, такого плана симптомы), это вселило в доктора надежду, и он сказал мне рекламировать его метод в интернете, объявил сбор пожертвований и запись в очередь на лечение от СПИДа».

«У Торсунова работала бухгалтером одна женщина. Однажды стало известно, что она ждет ребенка. Торсунов ей сказал, что видит ее беременность, все нормально. Все за нее радовались, она стала поменьше работать, покупать платья и т. д.

На шестом месяце она решила встать на учет в женскую консультацию, а то скоро рожать, в этом деле советами Торсунова не обойдешься. Приходит, говорит, какой у нее срок, врач сажает ее на кресло, смотрит и объявляет, что никакой беременности не видит. Женщина в шоке бежит делать УЗИ – на УЗИ тоже ничего нет…

В общем, выяснилось, что она так верила словам Торсунова, что даже тестов никаких не делала. Потому что Торсунов в лекциях говорит, что УЗИ очень вредно для ребенка и разрушает ДНК. Более того, у нее все эти месяцы продолжались месячные, но Торсунов ей сказал, что такое бывает сплошь и рядом, и чтобы она не волновалась, ребенок развивается нормально. По конституции она пухленькая, так что рос живот или не очень, она не разобралась. Оправдания Торсунова звучали так: «Ну, там точно была беременность, наверное, рассосалась…».

Все эти истории, включая жалобы родственников пациентов, которым Торсунов обещал вылечить рак в терминальной стадии кусками коры, Екатерина собрала и передала руководству кришнаитов. Шриман Аударья был вынужден объясняться «перед Партией».

Как пишут в этих ваших интернетах: «Какой жыыыр».

Теперь, по сообщению ведомства, федеральные торговые сети вернули товар на прилавки и установили на него «справедливую рыночную цену в 400-700 рублей за килограмм». Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

МОШЕННИК ИЛИ ПАРТНЕР?

- Екатерина, он мошенник?

- Нет, он искренне верит в то, что говорит! Просто человек неумный: что ему в голову ветром надуло, то он и вещает, да еще обязательно сошлется, что «в «Ведах» так говорится» («Веды» - священная книга индуизма. – Ред.). Люди кидаются читать, а там ничего подобного! Лекции по астрологии, по аюрведе (традиционной индийской медицине. – Ред.) вел – то же самое: астрологи, аювердисты удивлялись…

В своем обращении Екатерина и компания требовали запретить Торсунову абстрактно ссылаться «на «Веды» или «древние знания», а обязать указывать конкретный источник, страницу и стих.

Не помогло, как видим.

Напоследок Екатерина рассказывает дивную историю. В 2010-м, когда в официальных конфессиях стало модно бороться с алкоголизмом, кришнаиты тоже выпустили диск с лекциями своих гуру, почему-то разместив на обложке портрет лидера «Единой России».

Дьяк Кураев взвился синим пламенем и пригрозил, что пишет в прокуратуру за использование государственной символики (там был еще флаг), на выступлениях Торсунова замаячили «люди в штатском»…

В 2010-м, когда в официальных конфессиях стало модно бороться с алкоголизмом, кришнаиты тоже выпустили диск с лекциями своих гуру, почему-то разместив на обложке портрет лидера «Единой России».

Вот тогда московские целители и дали деру на Кубань. Тамошний предприниматель выкупил кусок земли и привечает «нетрадиционных» соотечественников: «анастасийцев» (секта которых проповедует уход из города на природу и массовую высадку кедров), и кришнаитов.

По словам местных жителей, там уже целая община странненьких людей в сари и домотканых рубахах…

И все, надо полагать, жуют имбирь.

УЛЬЯНА СКОЙБЕДА