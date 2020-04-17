Режиссер защитил затравленную Хаматову

Создатель фильма считает критику сериала "Зулейха открывает глаза" необоснованной. Егор Анашкин встал на защиту Чулпан Хаматовой, которая начала получать проклятия после выхода на экраны фильма со своим участием. Режиссер утверждает, что во время создания фильма он не раз обращался за помощью к экспертам – историкам и работникам музеев, чтобы сделать сериал максимально правдивым.

Создатель сериала "Зулейха открывает глаза" удивлен критикой зрителей и считает, что существует много людей, которые в восторге от картины, но предпочитают отмалчиваться.

Ранее Чулпан Хаматова откровенно рассказала о трудностях, с которыми ей приходится сталкиваться после окончания съемок в сериале. Артистка призналась, что, несмотря на хороший рейтинг фильма, на нее сразу же обрушилась критика. Знаменитость просто затравили в интернете.

В адрес исполнительницы главной роли в сериале "Зулейха открывает глаза" посыпались проклятия. Как оказалось, некоторые зрители считают, что картина показывает неправдивую историю о раскулачивании татар. Об этом Чулпан Хаматова рассказала в прямом эфире в "Инстаграм" вместе с автором книги Гузелью Яхиной, – пишет "Свободная пресса".

После прямого эфира пользователи начали обсуждать слова актрисы и сам сериал. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни благодарят актрису и автора книги, по которой и был снят сериал, другие критикуют фильм и требуют запретить его.

"Спасибо вам за прекрасную книгу и фильм", "Зулейха" - сериал-пропаганда против татар", "Книга неоднозначная. Но фильм нравится", "Не стоит смотреть такое и показывать", – пишут пользователи.

Книга "Зулейха открывает глаза", которая легла в основу сериалу, была выпущена в 2015 году. Произведение сразу же стало популярно среди читателей и получило несколько премий. Роман был переведен на множество языков.

Дарья ПЕТРОВА