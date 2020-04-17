Как после стресса восстановить либидо

В современной ситуации мы все волнуемся, переживаем. Понятно, что состоянии стресса наша интимная жизнь страдает: не можешь расслабиться — не получается и наслаждаться. Если у вас появились трудности с сексом, давайте попробуем немного вас разгрузить.

А он вам точно нужен?

Определитесь в первую очередь с тем, действительно ли вы чувствуете себя плохо в отсутствии секса или это просто рутина, которой вам не хватает. может, это ваш партнер жалуется, что у вас стало меньше секса. В общем, начните с того, что прислушайтесь к себе: вам действительно нужен сейчас секс, или вы не чувствуете, что у вас есть на него ресурс. Секс ведь, если это не соло-игры, требует отдачи: разговоров, объятий, какой-то интерактивности.

Попробуйте поговорить с партнером о том, чтобы убрать ненужное. Скажите, что хотите заняться сексом, но не можете найти в себе силы говорить с ним до или после. Это нормально — озвучивать свои проблемы и пытаться решить их вместе.

Если вы понимаете, что лучше вам сейчас обойтись без секса, — то это ок. Секс никуда от вас не убежит, это не последний автобус. А вот психологическое здоровье — вещь хрупкая, его надо беречь.

Воспользуйтесь «проверенными» методами

Что бы это ни было: эротические рассказы, аудиопорно или примитивный душ — если это работает, отлично. Расслабьтесь, проведите время с самой собой. Без давления, без спешки. Просто попробуйте отключить голову на пятнадцать минут (или сколько вам нужно) в одиночестве.

Работает ли всё как надо, когда вы сами с собой? Если да, попробуйте понять, чего вам не хватает в сексе с партнером из того, что вы получаете от мастурбации.

Воспользуйтесь жидкими возбуждающими средствами

Да, есть чисто «механические» методы. Среди них — возбуждающие (как правило, разогревающие) средства для клитора или жидкие вибраторы. К примеру, такой есть у Shunga Dragon: наносите на головку клитора и член (по желанию), и он дарит вам волны тепла, которые сменяются волнами прохлады. Кровь приливает к гениталиям, вы возбуждаетесь и быстрее кончаете. Жидкие вибраторы подарят вам немного другие ощущения: они будут как будто пульсировать.

Не забудьте сначала все протестировать на сгибе локтя, чтобы убедиться, что у вас нет аллергической реакции.

Отстаньте от себя и не зацикливайтесь

Если у вас нет оргазма во время партнерского секса (или не только партнерского) — это обидно, но не смертельно. А раньше был? Когда он исчез? Дайте угадаем, когда началась вся заварушка? Значит, вернется как миленький, никуда не денется. Но чем больше вы будете думать о том, как бы вам вернуть оргазм, тем дальше от вас он отодвинется.

Оргазм приходит, когда вы расслабленны и радостны. Так что, как говорит секс-блогер Елена Галецкая, «отстаньте от себя».

Пострадала ли ваша личная жизнь от стресса вокруг?