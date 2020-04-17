Чуря: Мы видим иллюзию, псевдо-консенсус, которого на самом деле нет

Политический класс Республики Молдова не достиг настоящего политического консенсуса и в период пандемии. Политический комментатор Корнел Чуря считает, что в настоящее время из-за социальной дистанции существует псевдо-консенсус, который на самом деле не происходит. Заявления были сделаны в ходе публичных дебатах „Пандемия и политика, препятствия и шансы консенсуса”, организованных Информационным агентством IPN.

„Политические барьеры находятся перед лицом практически несуществующего консенсуса из-за увеличения социальной дистанции в нашем обществе. Интенсивность политических конфронтаций сократилась, люди больше не встречаются в парламенте, журналисты больше не имеют возможности снимать политиков так, как они хотят. Из-за этого у нас есть иллюзия создания псевдо-консенсуса, которого на самом деле нет”, - заявил Корнелиу Чуря.

Тем не менее, эксперт считает, что пандемия COVID-19 больше не воспринимается как большая опасность, и политическая борьба в ближайшее время начнется снова.

„Я сказал, что мы наблюдаем некое временное политическое затишье, но мы видим, что это затишье является недолговечным, и политическая борьба начинает нарастать. Мои тезисы сводятся к тому, что это происходит потому, что в нынешних условиях опасность пандемии больше не воспринимается так остро. Политика снова становится интересной, потому что люди уже не очень обеспокоены проблемами борьбы с этой пандемией, а это опровергает тезис о том, что кризис в нашей стране плохо управляется.

Из-за этого мы возвращаемся к тому, что мы делали до пандемии. Мы с уверенностью критикуем правительство, критикуем и Игоря Додона за то, что он намерен баллотироваться осенью на президентских выборах, и он является мишенью номер один для определенного сегмента нашего общества. В нашем обществе больше нет больших преград, кроме этого социального расстояния, которое все еще сохраняется. Только это ограничение по-прежнему способно блокировать начало политической борьбы, которая вот-вот начнется”, - добавил комментатор.

Если борьба с пандемией не будет выиграна в ближайшее будущее, тогда власти будут предпринимать гораздо более серьезные меры, а права граждан будут ограничены и в дальнейшем, отметил Корнел Чуря.

„Если мы находимся на последнем этапе пандемии, тогда нет никаких проблем, и мы вернемся к обычной политике демократического противостояния между властью и оппозицией. Если кризис продлится и летом, и нам не удастся выйти легко из него, то я думаю, что некоторые авторитарные элементы будут ощущаться во всех странах, в том числе и в Республике Молдова, и власть будет вынуждена действовать еще жестче, что означает дальнейшее ограничение прав человека”, - сказал комментатор.

Глава кабинета министров может вернуться в Парламент Республики Молдова, чтобы снова взять на себя ответственность по пакету законов, который был признан неконституционным Конституционным судом Республики Молдова, сказал Чуря.

„Конституционный суд упрекнул депутатов в том, что они не явились в тот день, когда правительство взяло перед парламентом ответственность. Это не драма, по сути, ситуация может быть повторена в условиях, требуемых Конституционным судом, даже если в обществе есть мнение о том, и я его разделяю, что кворум не является обязательным.

Парламент показал свое отношение к этому обязательству отсутствием кворума. КС считает, что обязательно нужно было предоставить оппозиции шанс прийти с вотумом недоверия. Из-за этого должна была состояться сессия, должен был быть кворум. Да, это чисто правовые дебаты, но КС ничем не упрекнул правительство и посчитал, что оно поступило правильно, премьер пришел в парламент и был готов представить соответствующий закон”, - заявил Корнел Чуря.

Комментатор также отметил дискуссии в общественном пространстве, согласно которым, власти ограничивают право парламента контролировать то, как управляется кризисом.

„На мой взгляд, правительство имеет такое право, потому что в чрезвычайных ситуациях роль парламентаризма должна быть значительно ограничена. Но это не нравится оппозиции, и ее аргументы ясны”, - добавил он.