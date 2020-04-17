Откровения из-под полы - хотел ли Ротшильд спонсировать ДПМ

Андриан Канду намекал на то, что бизнесмен Нат Ротшильд был готов финансировать ДПМ. Об этом заявил в телеэфире лидер политформирования Павел Филип

– Я не получил ответы на целый ряд вопросов, которые у меня были к этим людям, такие как: «Какую связь c политикой и партией имела поездка (Канду и Сырбу – ред.) в Израиль? С кем они там встречались? Откуда деньги, которые они предлагали в качестве финансирования?». Я не хочу наступать на те же грабли, на которые ДПМ уже однажды наступила. Финансовая прозрачность – это очень важный элемент. Все те, кто не разделял это видение, ушли. Я задавал вопросы. Как получается так, что Нат Ротшильд хочет финансировать Демократическую партию. В чем его интерес? Кроме того, Нат Ротшильд - иностранный гражданин. Во время всех этих дискуссий я получал невнятные ответы. Адриан Канду говорил об этом иносказательно, - сказал Филип, которого цитирует портал agora.md.

Ранее в СМИ появилась фотография, на которой запечатлены Андриан Канду и Серджиу Сырбу, а также швейцарский миллиардер Нат Ротшильд. Позже Сырбу подтвердил подлинность фотографии, отметив, что пока он не может предоставить более подробную информацию.

Канду также подтвердил визит в Израиль, но отметил, что вопросы политики там не обсуждались.

Подготовил Михаил Генчу