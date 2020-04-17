Коронавирус в Молдове – свежие данные на утро 17 апреля

Виорика Думбрэвяну предоставила информацию последнего часа. На сегодняшний день в Молдове выявлено 2 019 случаев заболевания вирусом нового типа COVID-19.

Было проведено более 9 800 тестов на выявление коронавируса среди граждан республики, как пояснила министр здравоохранения.

В тяжелом состоянии - 143 пациентов, в среднем – 572 из общего количества заболевших. Остальные пациенты причислены к удовлетворительному течению болезни.

К аппаратам искусственной вентиляции подключено 12 человек.

135 заболевших вирусом нового типа COVID-19 в легкой форме проходят лечение на дому, в полной изоляции от общества и членов собственной семьи. За ними наблюдают семейные врачи и проводится проверки соблюдения самоизоляции сотрудниками правоохранительных органов.

Напомним, что на территории Молдовы объявлен «красный код» эпидемиологической опасности распространения коронавируса и чрезвычайное положение, которое продлится до 15 мая 202 года.

Гражданам рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости и рекомендованных защитных мер.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, что высокопоставленный епископ Молдавской митрополии заразился коронавирусом во время церковных богослужений в монастырях на севере республики, после чего был госпитализирован в столичную инфекционную больницу.

Автор: Михаил Генчу