«Я занята» - экс-министр здравоохранения не хотела слышать о повышении зарплат медикам

Ей некогда было слушать о насущных проблемах работников системы здравоохранения.

Наблюдая за нападками экс-министра Аллы Немеренко, с ответом выступил председатель Федерации профсоюзов работников здравоохранения Аурелиу Попович.

Он открыто рассказал о том, что бывшая министр не проявила интереса в решении проблем медработников, забота о которых, в принципе, была ее прямой обязанностью. В том числе, когда речь зашла о повышении зарплат для сотрудников системы здравоохранения, она не отреагировала вообще.

- Я вижу из ее сообщений, что она очень недовольна тем, что в период, когда она занимала должность министра здравоохранения, профсоюз был очень активен и мешал ей в ее деятельности.

Во время ее пребывания на посту министра вся работа, проделанная в области социального диалога с профсоюзом с ее стороны, была 10-минутная встреча, на которой она предложила мне рассказать обо всех проблемах в системе здравоохранения.

Потом она сказала, что очень занята и у нее нет времени встретиться с членами Исполнительного бюро профсоюза, – рассказал Аурелиу Попович в посте в Facebook.

Напомним, что ранее «Блокнот Молдовы» писал о том, как Алла Немеренко пыталась переложить все с больной готовы на здоровую, обвинив нынешнее правительство в закупке некачественных перчаток, из-за которых врачи могли заразиться коронавирусом.

После журналистского расследования выяснилось, что огромную партию перчаток самого низкого качества, купила она сама.

Автор: Михаил Генчу