В Молдове, не выходя из дома, заработать может любой: Необходимо только желание и Интернет

ТОП-7 сайтов, где можно что-то делать за деньги – от заполнения таблиц до проведения мастер-классов и вебинаров.

Оставшиеся без работы в Молдове вполне могут заработать через Интернет. Да, для новичков – не такие уж и большие деньги, но вполне хватит, чтобы не просить грошовые пособия у государства и выжить в период карантина. А может, и после – так понравится, что будет дополнительный заработок.

Никогда не поверю, что это невозможно при наличии компьютера (даже тормознутого) и Интернета, потому что знаю людей, которых вполне можно назвать «чайниками», получавших по 50 долларов в неделю в первый же месяц такой работы во Всемирной сети. Это было простое заполнение таблиц с товаром. Конечно, не зарплата моей знакомой, которая написанием рекламных текстов умудрялась зарабатывать по 1000 долларов в месяц, - для этого нужно хорошо складывать слова в предложения, обладать некоей фантазией и грамотно писать, например, на русском. Я сама в какое-то время, когда оказалась за границей без дела, нашла себе приработок – заполняла туристические сайты, от чего получала не только удовольствие, но и 400 долларов в месяц.

Конечно, придется завести электронный кошелек – Webmoney или «Яндекс.Деньги» - на этот счет есть подробные инструкции в Интернете. Как правило интернет-работодатели пользуются этими платежными системами (если вы не собираетесь писать программы или статьи на английском, тогда достаточно PayPal, который вообще можно открыть минуты за 3). Вывод денег с вышеупомянутых кошельков производится на банковскую карту. Если ее нет, можно воспользоваться предложениями о выводе наличных, такие фирмы есть в Кишиневе, но на карту, конечно, удобнее.

И еще. Если вы находите работу не напрямую от работодателя, а через специализированный сайт, меньше шансов, что вас обманут. Портал по интернет-трудоустройству, как правило, несет ответственность.

И главное, работу может найти кто угодно в плане профессиональной подготовки – от «чайника», который плохо вообще владеет компьютером до рукодельницы, учителя или переводчика. Я уже не говорю о программистах, для них вообще работа «на удаленке» - стиль жизни.

И главное – ничего вкладывать не надо. Если просят что-то заплатить – это стопроцентный лохотрон. Единственное исключение – на официальных, крупных порталах иногда берут мелочь (например, 1 доллар) за большее количество ваших заявок на определенные предложения о работе, еще деньги взимают на финансовом рынке (об этом – ниже).

Итак, «Комсомолка» разбиралась, где в Интернете можно найти работу, - предлагаем 7 сайтов.

weblancer.net

На этом сайте предлагают работу в следующих областях: администрирование сайтов, архитектура и инжиниринг, аудио, видео и мультимедиа, веб-дизайн и интерфейсы, веб-программирование и сайты, графика и фотография, полиграфия и айдентика, программирование ПО и систем, продвижение сайтов (SEO), тексты и переводы, управление и менеджмент, учеба и репетиторство, экономика, финансы и право.

Здесь работа – от написания дипломных работ и книг до переводов с/на английский/русский, есть даже китайский, попадается и молдавский. Иногда требуется написать сценарий, слоган или стихотворение. Заполнить таблицу товаров – чисто автоматическая работа, обработать фотографию, смонтировать видео, расшифровать аудио или видео (текст). В общем, предложений – сотни, тысячи, самые разные. Иногда просто надо текст по телефону читать… Можно найти работу и корректору. Дерзайте!

freelance.ru

Один из старейших рынков работы в Интернете. Также может каждый найти дело по вкусу. От заполнения табличек и написания постов и комментариев до разработки дизайна интерьеров, монтирования видео и преподавания. Предложений о работе – тысячи.

freelancer.com.ru

Похожий на предыдущий портал. Море предложений о работе. Например, набор текстов – более 400 предложений, корректура – почти 200, переводы – свыше 400, множество предложений – написание текстов, статьей, пресс-релизов, книг, дипломных работ и т.п. Есть работа, которую уж точно может делать каждый – публиковать посты и комментарии на форумах.

livemaster.ru

«Ярмарка мастеров» - портал-рынок для тех, кто занимает рукоделием (от вышивки крестиком до ковки и производства мебели). Сегодня, когда продажи поделок через Интернет застопорились, так как не все страны принимают посылки (товар), можно заняться онлайн-преподаванием мастерства. В этом плане «Ярмарка мастеров» быстро перестроилась. У них можно заработать на публикациях (текст и фото), на видео-мастер-классах, на вебинарах. Требуются самые разные виды рукоделия. Причем, мастер-класс можно продавать бессчётное количество раз.

workathome.ru

На этом сайте предложений о работе поменьше, чем на «freelancer» или «weblancer», но тоже можно вполне найти себе дело по вкусу.

Forex

Это один из немногих сайтов, где для того, чтобы начать зарабатывать, надо вложить 10 долларов (минимум). Forex, основанный в 1976 году, - международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. В торговле на Forex участвуют и различные трейдеры, которые используют Forex как источник солидного дохода. И для этого вовсе не нужно иметь степень магистра экономики. Существует и официальный сайт Forex в Молдове - forex.md, на котором можно бесплатно пройти обучение.

perito-burrito.com

Собственно, это не единственный сайт в этом плане. Это работа для тех, кто любит путешествия, искусство, гастрономию, обладает обширным запасом знаний и достаточно много поездил, причем, не только по миру, но и по родной Молдове. Несмотря на карантин, этот сайт принимает рассказы самых разных людей. Мало того, недавно на страничке в Facebook было опубликовано объявление о поиске новых авторов, и не только туристической тематики, но и в сфере искусства, истории, архитектуры и гастрономии. Кроме того, им нужны историки - специалисты по CCCР, исследователи миграционных процессов, натуралисты, искусствоведы, лайфстайл-авторы, автомобильные авторы. На страничку в соцсетях можно легко перейти с сайта. А там уже – работайте!

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