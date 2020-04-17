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Семья
Игорь Додон рассказал, как Молдова будет выходить из самоизоляции
17.04.2020

Экзамены для 9-го класса отменены, а к БАКу нужно готовиться. Традиционно в пятницу утром глава государства Игорь Додон ответил на вопросы жителей Молдовы.

Как пройдет Пасха?

- Мы уже объявили, что рекомендации от властей такие: не создавать препятствия для проведения служб, но они должны проходить без прихожан. Завтра доставят Благодатный огонь в аэропорт. 10 представителей передадут огонь в районы. Верующим рекомендуется не ходить в церковь.

Что будете делать на Пасху?

- Буду дома с семьей. Это первый раз, когда мы не будем на службе. Купим кулич, освященный на "Франзелуце".

Будете наказывать священников, которые проигнорируют призыв?

- Мы не запретили службы и не закрыли церкви, и это правильно. Думаю, священнослужителей не нужно штрафовать, но мы призываем проводить службы без прихожан.

Что будет с выпускными экзаменами?

- Во-первых, хочу поддержать учителей и родителей. У меня тоже двое школьников. Каждый день идут уроки, жена им помогает.

Что будет с экзаменами. Экзамены 4- и 9-классников не смогут быть организованы. Оценка будет выставлена средняя. Поэтому нужно хорошо учиться, чтобы были хорошие оценки. Аттестаты будут признаны колледжами и профессиональными школами.

Что касается БАКа, еще не было принято решение. БАК необходим для тех, кто будет поступать за пределами страны. Многие лицеисты поступают в Румынию. Если мы аннулируем БАК 2020, мы поставим под угрозу их поступление в другие страны. Пока готовимся к БАКу, а решение будет принято позже.

Куда совершите свой первый зарубежный визит после окончания пандемии?

- Еще несколько недель назад должен был состояться мой официальный государственный визит в Китай. Был запланирован визит в РФ, чтобы принять участие в Параде Победы, который было решено перенести так же, как решили перенести Марш Победы и мы. Также в апреле был запланирован официальный визит в Сербию. Рано говорить о том, визит в какую страну я совершу после того, как закончится эта ситуация. Главное, чтобы мы держали ее под контролем. Когда всё закончится – посмотрим, исходя из необходимости, из того, что будет срочным. Срочно – это и Китай, и Россия, и ЕС. Посмотрим, что будет с Ассамблеей ООН в этом году в Нью-Йорке, которая должна быть во второй половине сентября.

С 10 апреля некоторых пациентов оставляют лечиться дома. Значит ли это, что мы недостаточно подготовлены к борьбе с коронавирусом?

- Мы готовы. И в том, что касается койкомест, и оборудования. Скоро получим еще медикаменты из Китая. Почему лечатся дома? Все, что предпринимает наш минздрав, делается в строгом соответствии с рекомендациями ВОЗ, Легкие пациенты лечатся дома. Это не значит, что нет мест в больницах. Но в больницах находятся те, кто в более серьезном состоянии.

Когда получим обещанные пособия?

- Мы приняли решение продолжить принимать ваши заявления, несмотря на решение КС. Если бы не было решения КС, вы бы уже получили деньги. Сегодня будут внесены изменения в бюджет и начнутся выплаты.

Когда можно открыть мастерские?

- Если положительная тенденция продолжится до конца следующей недели, то не исключаю, что с 27 апреля на некоторую экономическую деятельность ослабят ограничения. Предположительно будет несколько этапов.

1-й этап. Будут сняты ограничения на некоторые виды деятельности, в том числе, услуги, кафе, рестораны, госучреждения, магазины.

2-й этап. Закончится режим ЧП 15 мая.

3-й этап. Снимем ограничения для детских садов и школ.

4-й этап. Снимем ограничения для массовых мероприятий.

Ограничений на сельхозработы нет. Полицейские не запрещают весенне-полевые работы.

Что будет с поступлением в 1 классы?

- Да, вы правы, этим надо заняться. Я отдам распоряжения.

Если человек приезжает из-за границы без денег и не может купить полис в течение 72 часов?

- Нужно 14 дней быть на карантине. У вас не 72 часа, а 14 дней. После этого надо заплатить за полис. Мы должны поддержать систему здравоохранения.

Счета за коммуналку приходят вовремя, а платить нечем, мы же не работаем. Что делать?

- Было принято решение, что на данном этапе не будут приниматься штрафы и отключения, если вы не оплатите счета. Те, кто может платить, платят, те, кто не может, заплатят позже, когда появится возможность. Если мы снимем ограничения на некоторые виды деятельности в конце следующей недели, люди вернутся на работу и смогут заработать.

Нужно хоть в июле открыть границы, чтобы поехать на море.

- Я согласен, что нужно скорее снимать ограничения, и надеемся, что это скоро случится. А что касается моря, это зависит не от Молдовы. Вы и сегодня можете поехать, но страны не пускают на свою территорию: ни Румыния, ни Турция. Ведь ограничения введены не только в Молдове, но и в других странах.

Пожалейте людей, отмените штрафы.

- Я вас очень хорошо понимаю, но поймите и государство. Когда есть общие ограничения для всех, а кто-то их нарушает, зная, что будут штрафы, приходится действовать жестко. Иначе мы не имели бы этих цифр, какие имеем сейчас. Если бы не жесткие ограничения, у нас бы было в десятки раз больше зараженных. Ограничения позволили нам избежать итальянского сценария. Если бы все нарушали так, как делали нарушители? Все больницы были бы переполнены.

Когда начнут работать суды в районах?

- Когда бюджетники выйдут на работу. Это будет с 27 апреля.

Когда пойдут поезда в Россию?

- Ограничения не только у нас. В России тоже. Зависит и от России.

Когда вернутся студенты на учебу?

- Детсадовцы, школьники и студенты, скорее всего, выйдут на учебу позже, чем закончится режим ЧП.

Если мы вернемся из-за рубежа, будут рабочие места для нас?

- Мы очень надеемся, что вы вернетесь домой. Заверяю вас, что мы сможем сделать все, чтобы страна развивалась. У нас есть возможности, чтобы появились рабочие места. И если сравнить то, что вы получаете там, за рубежом, и здесь, то увидите, что здесь не будет хуже, учитывая ваши затраты за границей.

Автор: Михаил Генчу


 
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