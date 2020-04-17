В Молдове с чьей-то нелепой подачи стали завышать число зараженных и умерших, - Цырдя

Во всем цивилизованном мире власти стараются принизить реальное число случаев Covid-19, но не у нас.

Депутат и политолог Богдан Цырдя поздравляю всех православных с Великой Пятницой и попытался разобраться с путаницей, возникшей при подсчете числа заболевших и умерших в Молдове. Как оказалось, с чьей-то нелепой подачи эти цифры завышаются. С одной стороны в статистику по Молдове включают жителей Приднестровья, к лечению которых молдавские медики не допущены, с другой – тех, кого тестируют по телефону, без лабораторного подтверждения. Итак, о чем речь?

- Во всем цивилизованном мире власти стараются принизить реальное число случаев Covid-19. И только у нас, с чьей-то нелепой подачи, число зараженных и умерших стали завышать! Объясню, о чем речь.

Сколько у нас зараженных на 16 апреля? Правильно – 2154! А сколько умерших? Верно – 54!

Стоп. А вот здесь внимание! Дело в том, что мы считаем и цифры из Приднестровья. А там 201 инфицированных и 10 умерших.

Значит у нас реально не 2154, а 1953. Не 54, а 44 умерших!

Для сравнения – в США – 34 641, Италия – 22 170, Испания – 19 315, Франция – 17 920!

Насчет Приднестровья. Знаю, найдутся критиканы. Но, уважаемые коллеги! Мы не лечим их, не контролируем меры по карантину, не следим за ситуацией, как же мы можем отвечать за здоровья жителей Приднестровья? Получается, у нас отдельные валюты, бюджеты, законы, армия, но общее число больных Covid-19? Это нонсенс. По факту мы не можем там влиять на ситуацию, зачем тогда нести ответственность и брать на себя? За них отвечают местные власти, и статистика должны быть отдельной. И тут дело не в том, что мы отказались от этих граждан, а в том, что мы их не мониторим и не лечим! Так как мы можем отвечать за них?

И еще. Незалежная Украина везде утверждает, что Крым и Донбасс принадлежат ей. А вот инфицированных и мертвых от Covid-19 не причисляет себе! Крым наш, Covid – ваш! То же самое и Грузия. Считает Осетию и Абхазию своими, но инфицированных и мертвых от Covid-19 причисляют к России! Мы не уверены, что сама РФ причисляет этих граждан себе! Ведь эти 2 республики – независимые!

Второй пункт – о тестировании по телефону. Помните, когда пару дней назад Минздрав объявил цифру зараженных в количестве 91, а потом на мировых сайтах появилась цифра в 202! Откуда еще 111 граждан? А дело в том, что их тестировали по телефону!

Господа, но это же бред! Ну ладно, тестировали вы по телефону. Бывает такое и в США, Италии и т.д. Но зачем включать это в официальную статистику? Любой гражданин начитался интернета, нашел у себя все симптомы, передал их врачу или диспетчеру! Неужели президент лично должен заниматься уже и этим – делать тесты, статистику, определять лечение? Или все-таки премьер? Нет, конечно. За это отвечают чиновники, которые просто должны аккуратно вести сбор данных.

Получается, что не 1953, а как минимум 1852 инфицированных. Не 54, а 44 умерших! И это за 1,5 месяца эпидемии! Напомню, что у нас ежемесячно от онкологии умирают минимум 506 граждан, от сердечно-сосудистых – 1805, от язв и т.д. – 304, от гриппа, пневмоний – 139!

Что в остатке?

1. У нас показатель инфицирования ниже среднего – 9%. В Албании – 11%, в Италии – 27%. ВОЗ прогнозировал за месяц 28 000, а у нас 2000 инфицированных.

2. Показатель смертности, несмотря на истерию, панику, вой специально обученных граждан – 0,02 от общего числа зараженных! Даже от гриппа и то больше – 1%. Это низкий показатель. И это понимают все, потому и воют.

3. Карантин нужно держать до 27 апреля, но после этого нужно искать выходы, дать бизнесу возможность работать – со строгим соблюдением правил!!! (авто, ювелирные магазины, сельхозрынки, производства).

4. Всех приезжих – под жесткий карантин и контроль. Иначе мы никогда не победим этот вирус.

Как-то так. Всех благ вам…, - написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook.

Подготовил Михаил Генчу