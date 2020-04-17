В субботу в Молдове похолодает, возможен небольшой дождь

В Великую субботу в Молдове будет пасмурно и прохладно, местами возможен дождь.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, в субботу, 18 апреля, на всей территории республики ожидается пасмурная погода. Температура в дневные часы не будет превышать +16…+18 градусов по Цельсию. Местами возможны небольшие дожди, а во второй половине дня усиление ветра до 11 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы, геомагнитная активность – минимальной.

Гидрологи продлили еще на 10 дней, до 27 апреля, действие желтого кода предупреждения в связи с низкой водностью.

В северных районах республики в ночные часы термометры покажут от +4 до +8 градусов по Цельсию, будет пасмурно. Днем воздух прогреется до +13…+16 градусов тепла. Возможно усиление северного ветра до 11 м/с, осадки маловероятны.

В центральной части страны и Кишиневе ночью ожидается от +5 до +9 градусов выше нуля, возможен небольшой дождь. Днем столбики термометров поднимутся до +14…+17 градусов Цельсия. К вечеру прояснится и усилится ветер порывами до 10 м/с.

На юге Молдовы ночью будет от +6 до +9 градусов Цельсия. Днем погода испортится, усилится ветер, возможен небольшой дождь. Температура будет держаться на отметке +15…+18 градусов Цельсия.

В последующие сутки в республике сохранится дождливая пасмурная погода с температурой до +16…+18 градусов Цельсия.