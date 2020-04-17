Куда идем? Банкрот на банкроте.

Американская торговая палата в Молдове AmCham провела опрос более 135 компаний из 20 секторов экономики на предмет того, как предприниматели преодолевают кризис. 60% респондентов - представители малого и среднего бизнеса.

Судя по ответам, брать президентские кредиты на выплату зарплаты персоналу бизнес не собирается. Многие предприятия собираются закрыться.

"...Для стабилизации негативного влияния пандемии на финансовые результаты компании рассматривают возможности сокращения текущих расходов. Главными статьями экономии в данной связи, по результатам обзора, станут затраты на персонал, административные расходы и по аренде, а также отсрочка стратегических инвестиций. Также стоит отметить, что около 25% респондентов рассматривают возможность полного прекращения деятельности. Львиную долю среди них занимают компании сектора HORECA.

Что касается сокращения расходов на персонал, в ближайшие два месяца большая часть компаний рассматривают такую возможность скорее посредством предоставления неоплачиваемых отпусков, сокращения часов работы и установления режима технического простоя, нежели сокращения штата..."

@MK