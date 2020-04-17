Правительство одобрило «III-й пакет мер» для поддержки бизнеса

Правительство Молдовы утвердило пакет мер для поддержки предпринимательской деятельности в 2020 году, а также внесло изменения в другие законодательные акты.

Документ, принятый правительством сегодня, 17 апреля, включает как срочные меры для поддержки предпринимательской деятельности в период пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений, так и другие поправки в законодательство. Как отметил в ходе заседания кабмина министр финансов Сергей Пушкуц, реализация предложенных мер увеличит расходы госбюджета на 90 млн леев и сократит его доходы на 960 млн леев. Бюджетный дефицит при этом вырастет на 1,05 млрд леев.

Утвержденный пакет мер предусматривает реализацию программы субсидирования процентов по кредитам. В рамках этого механизма предприятия смогут получить кредиты на любые нужды, в том числе на выплату зарплат, пополнение оборотных средств, инвестиции. Правительство в свою очередь будет ежемесячно компенсировать им проценты по этим кредитам: покрываться в рамках программы будет максимальная ставка 8,76% – по кредитам в леях, и 4,4% – по кредитам в иностранной валюте. Как ожидается, эта мера приведет в бюджетным расходам в 90 млн леев.

Правительство также намерено реализовать программу возмещения НДС на последующий период. Экономические агенты, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, смогут подавать заявки на возмещение НДС, что позволит им повысить ликвидность бизнеса.

Кроме того, утвержденным пакетом мер предусмотрено снижение ставки НДС с 20% до 15% для сектора HoReCa; перенос новых правил выкладки табачных изделий и схожей продукции в торговых заведениях на три месяца после отмены режима ЧП в Молдове; продление гарантии для IT-парков о применении единого налога на ближайшие четыре года; освобождение от уплаты НДС услуг по защите авторских и других смежных прав в книгоиздательстве; вычет из налогов пожертвований для борьбы с COVID -19; неприменение обратного налогообложения для экономических агентов, находящихся в процессе реструктуризации.

В законопроекте предусмотрено изменение порядка применения налогов, оплачиваемых работодателем и работником из начисленной зарплаты. Начиная с 1 января 2021 года, работодатель будет отчислять взносы только в фонд социального страхования в размере 24%. Это вместо нынешних социальных взносов в размере 18% и взносов в фонд медицинского страхования в размере 4,5%. В свою очередь работники будут платить взносы в фонд ОМС в размере 9% (вместо нынешних социальных взносов в размере 6% и взносов в фонд ОМС - 4,5%).

Другая поправка касается возмещения выплаченного акциза местным производителем или импортером сырья, если эти товары впоследствии поставляются в магазины duty-free. Эта мера позволит избежать двойного применения акциза в отношении местных производителей (на этапе производства и на этапе продажи) и создать равные условия для импортеров и производителей.

Также с 2021 года сократится количество сборов за использование природных ресурсов – вместо нынешних семи их будет только три, и будут применяться новые ставки сборов, а также изменятся источники финансирования фонда поддержки населения путем включения в него 50% аэропортовых сборов и 50% платы за переносимость номеров.

Принятый правительством так называемый «III-й пакет мер» для поддержки предпринимательской деятельности будет передан на утверждение парламенту. Ранее правительство уже принимало под свою ответственность аналогичный законопроект, но Конституционный суд отменил его по причине нарушения процедуры принятия ответственности. Однако часть запланированных срочных мер для борьбы с распространением COVID-19 была утверждена решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, а другая часть, не связанная с эпидемией, вынесена в отдельный законопроект, сообщает infomarket.md.

Подготовил Михаил Генчу