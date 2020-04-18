На что Молдова потратит российские 200 миллионов евро и когда нужно будет возвращать деньги

Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца в пятницу подписал с руководством Министерства финансов РФ соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита общего размера 200 миллионов евро.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Молдовы Игорь Додон, сообщает mybusiness.md.

"Это первая конкретная финансовая помощь, которую наша страна получает от зарубежных партнеров в период кризиса. Полученные средства будут направлены в государственный бюджет Молдовы на нужды страны, в том числе на финансирование инфраструктурных проектов", - написал Игорь Додон.

В соглашении указывается, что российский кредит будет перечислен республике двумя траншами по 100 миллионов каждый.

"Первый транш в сумме 100 миллионов - не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу настоящего соглашения, второй транш в сумме 100 миллионов - не позднее 31 октября 2020 года", - говорится в документе, которое ещё предстоит ратифицировать молдавскому парламенту.

Деньги предоставляются "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2 процента годовых. В договоре отмечается, что российским компаниям будет предоставлен доступ к государственным тендерам на равных условиях с молдавскими.

Погашение кредита будет осуществляться в течение 10 лет равными долями 15 марта и 15 сентября каждого года. Первый платёж нужно будет сделать 15 марта 2021 года. Если платёж не будет осуществлён в течение 10 дней, такая задолженность объявляется просроченной и на неё начисляются проценты в размере 150 процентов ставки по кредиту.

Как сообщил в пятницу премьер-министр Молдовы Ион Кику, из-за кризиса, спровоцированного пандемией, дефицит государственного бюджета вырастет примерно с 7 до 16,2 миллиарда лей (825 миллионов евро) и составит 7,6 процента от ВВП.

"Даже при самом мрачном сценарии мы не могли представить, что у нас будет дефицит в 7,6 процента. У нас чрезвычайная ситуация. Нам нужно увеличить расходы, чтобы спасти экономику. Мы должны взять на себя эту ответственность. Это не значит, что страна не способна делать выплаты», - заявил Ион Кику.