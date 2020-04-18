Подтверждено 110 новых случаев COVID-19

Ещё 110 случаев COVID-19 были подтверждены в течение пятницы в Республике Молдова, по итогам обработки 549 проб. Цифры озвучила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну по окончании заседания Единого командного центра управления кризисом, вызванным коронавирусом, передаёт IPN.

По словам министра, три из числа новых случаев являются завозными, а в 107 случаях заражение произошло внутри страны. Наибольшее число заражений зарегистрировано в Кишинёве, Кэушень и Единец.

Общее количество заболевших COVID-19 достигло 2264 человек. Из них 276 пациентов выздоровели, а 55 – скончались.