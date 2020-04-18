Премьер-министр извинился перед гражданами Молдовы за нетрадиционное празднование Пасхи

Пандемия внесла свои коррективы. Премьер-министр Молдовы Ион Кику принес свои извинения гражданам Молдовы за то, что празднование пасхальных праздников пройдет в необычном формате. Он призвал людей в любом случае сплотиться в это непростое время.

- Люди добрые, хочу попросить прощения за эти неудобства, которые создаем в этот период. Но это не наше желание, а необходимость. Пасхальные праздники означают тепло, свет, но тепло и свет должны быть в душе, а не на столах, в шумных компаниях и вечеринках, - считает Кику, слова которого прозвучали в эфире телеканала NTV Moldova вместе с поздравлениями и пожеланиями здоровья, света и мира.

Также Кику напомнил о необходимости уважать труд тех, кто встречает пандемию на первой линии - врачей и полицейских, которые останутся на службе, несмотря на праздники.

Автор: Михаил Генчу