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Политика
МИДЕИ РМ объявил, что не станет признавать итоги выборов в Нагорном Карабахе
18.04.2020

Молдова поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Министерство иностранных дел и европейской интеграции объявило о том, что не признает итоги выборов в Нагорном Карабахе, который является по отношению к Азербайджану чем-то вроде ПМР по отношению к РМ. В свете этого МИДЕИ посчитало нужным напомнить о том, что Республика Молдова целиком и полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Решение конфликта в министерстве видят исключительно в плоскости норм международного права и принципа.

Напомним, что конфликт в Нагорном Карабахе начался еще в 1988-м году, а его активная фаза завершилась в 1994-м году, хотя четыре года тому назад там произошло серьезное обострение, приведшее к обмену ударами, длившемуся несколько дней. В регионе проживают как армяне, так и азербайджанцы, и каждая из этих стран поддерживает, как водится, "своих".

Автор: Михаил Генчу


 
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