МВФ принял решение о выделение Молдове срочного кредита в размере 235 млн. долларов

Совет директоров в США одобрил выделение Молдове срочного кредита в размере 235 млн. долларов США. Об этом сообщил премьер-министр Ион Кику.

- Вместе со средствами кредита, предоставленного Российской Федерацией, займ от МВФ позволит нам профинансировать половину бюджетного дефицита в нынешнем году. Дополнительно ожидаем, что и Европейский Союз примет решение о выделении макрофинансовой помощи для Молдовы. Мы сегодня написали письмо в Совет Европы. Друзья познаются в беде, - написал премьер в социальной сети.

Напомним, что 17 апреля Молдова и Российская Федерация подписали соглашение о выделении кредита. Об этом сообщил Игорь Додон.

- В соответствии с договоренностями, которых я достиг в декабре 2019 года со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сегодня в Москве Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца подписал с руководством Министерства финансов РФ Соглашение о кредитовании Республики Молдова. Документ предусматривает выделение нашей стране первого транша кредита в размере 200 млн. евро - , сообщил президент.

Ред: С мира по нитке - Молдове бюджет...