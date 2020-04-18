Большое переселение: в Молдове люди из городов уедут жить в села?

Мы так и не проснулись ото сна, который оказался страшной реальностью.

Решение съехать из столицы к родителям в провинцию на время самоизоляции было принято резко, неожиданно для всех нас и с долей риска. Теоретически мы представляли угрозу для родителей, они – для нас. Это было в самом начале карантина, поэтому полностью безопасным никто из нас не был. Но после недели квартирного заточения в Кишиневе, осознав, что все только начинается, мы решили уехать в провинцию, в дом на земле.

Не стоит лишний раз говорить о том, что еще два месяца назад мы и представить себе такую ситуацию не могли. Хотя один мой родственник последние лет 20 всегда шутил: «Вернешься к нам, будешь работать в огороде». Я крутила пальцем у виска. А теперь смотрю на это по-другому.

Работа в огороде

Теперь я работаю в огороде. Не в земле вожусь, правда, а за столом сижу, с ноутбуком. Спасибо, что работа «на удаленке» позволяет. «Удаленка» начиналась не без шероховатостей. Но со временем, работа корректируется, люди адаптируются, все становится на свои места. Привыкаем. Я и раньше была сторонником работы «на удаленке», но на такой крутой переход может подвигнуть только что-то серьезное, как, например, коронавирус.

Жизнь в огороде

В огороде, как вдруг выяснилось, прекрасно все: работа «на удаленке», работа на грядке, утренняя зарядка, дневное чаепитие, вечерний моцион. Никакой суеты, никаких пробок. Все – твое – чистый воздух, цветущие деревья, тюльпаны. Из непрошеных гостей – только соседские кошки.

Как живет провинция

Неплохо. В магазинах все есть. Даже дрожжи, которые, говорят, пропали в Кишиневе. Супермаркеты приличные, с дезинфекторами при входе и перчатками (но тут нужен апдейт – перчатки давеча пропали). В дефиците только некоторые овощи, вроде брокколи и цветная капуста. Бывают, но не всегда. Свежая кишиневская «молочка» на полках есть.

Купить кролика за 100 леев за кг можно как в маленьком магазинчике, так и у людей-знакомых, предварительно договорившись по телефону.

Другие магазины, непродовольственные, за исключением хозяйственных, сейчас, так же, как и по всей стране, пока закрыты. В обычное, не чрезвычайное время, они открыты и богаты на ассортимент.

Людей на улицах достаточно, больше, чем хотелось бы, учитывая, что в стране объявлен режим самоизоляции. Но никаких пробок нет. Возле супермаркетов накануне праздников образовались очереди, но стоят люди на безопасном расстоянии друг от друга, а в супермаркете не больше 8 человек.

Новая реальность

Всю жизнь люди ехали из сел в города, из маленьких городов – в большие. Раньше технологии выводили людей из деревни, теперь мы видим все больше технологий, которые развернут этот процесс в обратном направлении.

В столицу придется вернуться тем, у кого дети-школьники. И то не все. Найдутся и те, кто решит, что в провинциальной школе тоже можно нормально учиться, учитывая технологический прогресс и наличие всевозможных возможностей обучения онлайн. Тем более, что в нынешних условиях весь мир научился учиться онлайн. Даже сельские учителя теперь не только знают, что такое zoom, но и умеют им пользоваться.

Мы начинаем жить в новой реальности. Мы, быть может, и раньше мечтали изменить свой привычный образ жизни, но не хватало пинка под зад. Сильного пинка. Внезапные события этой весны перевернули все с ног на голову. Мы так и не проснулись ото сна, который оказался страшной реальностью. Коронавирус есть и будет до тех пор, пока не появится вакцина.

Это значит, что опасность останется и с ней нужно будет что-то делать. Что и как? Как минимум, менять свой образ жизни на более безопасный. Жизнь в огороде – один из вариантов того, как можно себя по возможности обезопасить и при этом не сойти с ума. Поэтому вполне вероятно, что все больше людей, у которых есть такая возможность, станут уезжать из столицу туда, где легче дышится.

ЛИДИЯ ТКАЧ