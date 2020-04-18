Жизнь после коронавируса: В Европе работы не будет еще долго, жителям Молдовы придется потесниться

Увы, прогнозы экспертов неутешительны, - рабочие мигранты отправятся восвояси, выживать в родных странах, не повезло и нашей республике.

Все громче звучат прогнозы, что в Италии, Испании, Германии, других странах, где много наших рабочих мигрантов, что работы не будет. Европейская экономика – в плачевном состоянии, люди там тратят последние сбережения, и в ближайшем будущем особенного подъема не ожидается. Коронавирус катком прошелся по Европе…

Тысячи молдавских мигрантов остались за границей не у дел… и возвращаются домой. Если учесть неофициальные данные (а они не так уж сильно отличаются от официально статистики), то в Европе, Израиле – около полумиллиона наших сограждан, остальные полмиллиона – в России и странах СНГ. Так вот, если вернуться те, которые в Европе, даже не все, достаточно половины, то это будет еще одним существенным ударом по и без того не пышущей благополучием экономике Молдовы.

Потерявшей навсегда из-за коронавируса рабочие места доброй четверти жителей республики (очень приблизительно), придется конкурировать в поисках работы с парой сотен тысяч наших гастарбайтеров, вернувшихся на родину. И не на Пасху на пару недель, а на долгие месяцы, а то и год.

И если у работавших в Италии еще могут быть какие-то накопления, то у живущих в Молдове любые накопления заканчиваются через месяц, а то и раньше, даже при довольно-таки строгой экономии.

Удручает и тот факт, что тысячи семей гастарбайтеров в Молдове, получавших деньги из-за границы, тоже будут думать, как выжить.

Что делать? Ну уж не воевать. Жить-то всем надо. И не опускаться до агрессии или отчаяния. Пытаться выжить. Пытаться заработать. Часто приходилось слышать мнение экономистов, что если бы заработавшие за границей граждане Молдовы вернулись, открыли мелкий бизнес, создали бы по 2-5 рабочих места соотечественникам, то экономика республики стала бы гораздо привлекательней, как и жизнь в цветущей когда-то стране. Только не пытаться заработать все и сразу, как у нас принято, чтобы шикануть на дорогом авто, приехав мимо соседа до ближайшего столба… Но так, чтобы на достойную жизнь.

А кроме мелкого бизнеса – медсестер катастрофически не хватает, учителей, в фермерских хозяйствах работать некому, программистов «с руками оторвут»… Главное - не ныть, не клясть на чем свет стоит власть, - все мы попали в незнакомую доселе ситуацию, - разве что поругать этот чертов коронавирус…

Выжили же в своих Италиях, выжили в Молдове в 1990-х…. что нам какой-то коронавирус?! Прорвемся!

ЛИДИЯ ТКАЧ