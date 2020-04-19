Благодатный огонь доставили в Молдову

Благодатный огонь, который считается одной из самых значимых христианских святынь, доставили из Иерусалима в Кишинев.

Сегодня вечером, 18 апреля, в Кишинев прибыл Благодатный Огонь. Святыню, которую доставляют в нашу страну 18-й год подряд, вместе с Митрополитом Кишиневским и Всея Молдовы Владимиром встречал президент Молдовы Игорь Додон. Далее представитель каждого епископата отвезет священный огонь в свою епархию и раздаст по всем церквям.

Глава государства обратился к гражданам, поздравив их с наступающей Пасхой и попросив заботиться о близких и молиться.

- Пусть Благодатный огонь принесет в наши сердца радость жизни, пусть укрепит нашу веру и надежду на завтрашний день. Надеюсь, что в этом году, вопреки переживаемым сейчас трудностям, Священный огонь Воскресения Господа Нашего придет в дома как можно большего числа людей. Хочу выразить искреннюю благодарность всем бизнесменам, которые отозвались на мою просьбу и сделали возможной доставку Благодатного огня и в этом году в нашу страну. Желаю всем счастливой Пасхи рядом с близкими! – написал Игорь Додон на своей странице в Facebook.

Святыню доставили из Иерусалима под патронатом президента Молдовы.

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сегодня днем. Перед этим Иерусалимский патриарх Феофил III трижды обошел крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, а затем зашел внутрь и молился о схождении огня. Церемония в 2020 году впервые за 10 столетий прошла без присутствия верующих, так как храм закрыт на карантин из-за коронавируса. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал святыню служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня. Служители Греческой православной церкви доставят огонь к Яффским воротам Старого города Иерусалима, где его получат представители посольств или другие уполномоченные лица, а затем – в Тель-Авив, в аэропорт Бен-Гурион, где огонь передадут представителям соответствующих стран, в том числе, и делегации республики Молдова.