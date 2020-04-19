Глава Таможенной службы Молдовы - "КП"о 1,5 млн евро, найденных в фуре: Денег будет больше, еще считаем, досмотр машины еще идет

Сегодня около 11 часов утра на КПП Леушены въехала фура, в кабине которой сотрудники Таможенной службы Молдовы обнаружили банкноты на сумму в 1,5 миллиона евро. Грузовик въехал из Румынии.

- Да, деньги нашли в кабине фуры, их еще даже не закончили считать. - рассказал "Комсомолке" глава Таможенной службы Молдовы Сергей Бурдужа. - Так что, то, что написали - полтора миллиона,.. Сумма явно не точная.

- Будет больше?

- Трудно сказать, но точно больше. Я пока ничего не могу утверждать. Узнаем, когда все точно подсчитаем. Но и это еще не все, мы будем смотреть машину дальше, просканируем ее. Еще работа идет, это только начало.

- Куда деньги везли?

- Пока неизвестно. Мы еще даже не знаем, кто их вез.

- Водитель вызвал подозрение своим поведением?

- У нас есть свои оценки риска, была проведена работа... Придет время, все узнаем.

ЛЕОНИД РЯБКОВ