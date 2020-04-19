Глава Таможенной службы Молдовы - "КП"о 1,5 млн евро, найденных в фуре: Денег будет больше, еще считаем, досмотр машины еще идет

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Общество
Сегодня около 11 часов утра на КПП Леушены въехала фура, в кабине которой сотрудники Таможенной службы Молдовы обнаружили банкноты на сумму в 1,5 миллиона евро. Грузовик въехал из Румынии.
- Да, деньги нашли в кабине фуры, их еще даже не закончили считать. - рассказал "Комсомолке" глава Таможенной службы Молдовы Сергей Бурдужа. - Так что, то, что написали - полтора миллиона,.. Сумма явно не точная.
- Будет больше?
- Трудно сказать, но точно больше. Я пока ничего не могу утверждать. Узнаем, когда все точно подсчитаем. Но и это еще не все, мы будем смотреть машину дальше, просканируем ее. Еще работа идет, это только начало.
- Куда деньги везли?
- Пока неизвестно. Мы еще даже не знаем, кто их вез.
- Водитель вызвал подозрение своим поведением?
- У нас есть свои оценки риска, была проведена работа... Придет время, все узнаем.
ЛЕОНИД РЯБКОВ
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