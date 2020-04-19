Еврейская Община Молдовы закупила для медиков РМ средства защиты от коронавируса

Еврейская Община Молдовы приняла решение помочь согражданам в период пандемии.

В рамках мер по предотвращению распространения эпидемиологического кризиса в Республике Молдова предприниматели-члены Еврейской Общины Молдовы инициировали целый ряд программ поддержки, сообщает пресс-служба ЕОМ.

В числе этих мер – целевая финансовая помощь государственным больницам, которая была оказана и продолжает перечисляться на счета медицинских учреждений, а также – обеспечение медицинского персонала продуктами питания.

– Вызовы, с которыми столкнулась система здравоохранения, не остались без внимания попечителей Еврейской Общины Молдовы. Как показывают статистические данные, медицинский персонал наиболее уязвим перед лицом опасности заражения коронавирусом, и защита врачей – приоритет всех людей доброй воли в нынешнее непростое время. В связи с этим производится закупка средств индивидуальной защиты для медицинского персонала на общую сумму в 35 тысяч долларов. Поставка в Молдову проходит через дипломатические каналы вместе с грузами гуманитарной помощи, - отмечено в сообщении пресс-службы ЕОМ.

Как сообщил для «Блокнот Молдова» председатель Еврейской Общины Александр Билинкис, эта акция помощи врачам не менее важна, чем социальные программы, которые Еврейская Община с еще большей интенсивностью реализует с момента объявления чрезвычайного положения.

– Оберегая медицинских работников от инфицирования, мы оказываем помощь всем, кому она нужна или может понадобиться. Огромное спасибо работникам системы здравоохранения за их вклад в борьбу с эпидемией коронавируса, - заявил Билинкис.

Прилет авиаборта с закупленной гумпомощью для медиков Молдовы запланирован в воскресенье на 19.00 по местному времени.

Подготовил Михаил Генчу