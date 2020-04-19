Как нам дальше жить. Пособий не будет

Как сообщил премьер-министр Молдовы финансовые ресурсы страны истощены. По словам Кику в настоящее время пенсии и зарплаты выплачиваются из денег, собранных Таможенной службой в течение первых двух месяцев года и перевода со стороны Международного валютного фонда. "С 17 марта доходы госбюджета сократились вдвое.

В настоящее время мы можем выплачивать пенсии, зарплаты исключительно из того, что собрали дополнительно в первые два месяца полугодия. За первые два месяца года Таможенная служба внесла в госбюджет на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года, с этими ресурсами мы выживаем”

Конечно, армию чиновников надо содержать. Затраты на президентуру, парламент, правительство и обслуживающие их структуры в месяц требуют больше финансов, чем выплаты пенсий и пособий за год.

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