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Общество
Статистика воскресенья - 145 новых случаев заражения Covid-19
19.04.2020

Общее количество зараженных приближается к 2 500. В Республике Молдова - еще 145 новых случаев заражения коронавирусом, такие данные были получены после обработки 640 новых тестов в воскресенье. Следует отметить, что традиционного уже брифинга министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну сегодня не было - все данные были озвучены посредством специального пресс-релиза.

Из 145 выявленных сегодня случаев 13 относятся к медикам - медсестры и врачи, а также один фельдшер и один фармацевт. Общее количество зараженных Covid-19 в Республике Молдова на сегодня составляет 2 472 человека, из которых 457 уже вылечились. В то же время 67 человек скончались.

Автор: Михаил Генчу


 
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