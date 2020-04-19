Статистика воскресенья - 145 новых случаев заражения Covid-19

Общее количество зараженных приближается к 2 500. В Республике Молдова - еще 145 новых случаев заражения коронавирусом, такие данные были получены после обработки 640 новых тестов в воскресенье. Следует отметить, что традиционного уже брифинга министра здравоохранения Виорики Думбрэвяну сегодня не было - все данные были озвучены посредством специального пресс-релиза.

Из 145 выявленных сегодня случаев 13 относятся к медикам - медсестры и врачи, а также один фельдшер и один фармацевт. Общее количество зараженных Covid-19 в Республике Молдова на сегодня составляет 2 472 человека, из которых 457 уже вылечились. В то же время 67 человек скончались.

Автор: Михаил Генчу