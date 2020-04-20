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Здоровье
Хочешь жить - лучше не употребляй алкоголь...
20.04.2020

Употребление спиртных напитков делает организм человека более уязвимым для COVID-19, так как алкоголь ослабляет иммунную систему. Об этом заявил Национальный центр общественного здоровья (НАОЗ).

Вера в то, что алкоголь "обеззараживает" и "убивает микробы", создает ложное чувство защиты от коронавируса, подчеркивает НАОЗ. 

Ранее Всемирная организация здравоохранения опровергла миф о якобы "защитных свойствах" алкоголя во время пандемии коронавируса.

@SM


 
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