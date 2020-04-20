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Общество
В Кишиневе приземлился чартер из Израиля с 90 пассажирами на борту
20.04.2020

МИДЕИ работает не покладая рук. В Республику Молдова прилетел очередной чартерный рейс, на сей раз из Израиля - на его борту были 90 человек. Место на рейс можно было получить по предварительной регистрации, которая составлялась представителями посольства РМ в Израиле. Как всегда, приоритет был отдан самым уязвимым представителям общества - женщин с детьми, людей, проходящих лечение, студентов.

Как особо подчеркивается в пресс-релизе МИДЕИ, власти Израиля оказали всю возможную помощь для скорейшего решения всех вопросов касаемо этого рейса. Всем пассажирам предстоит теперь пройти карантин в 14 дней, но они, по крайней мере, смогут отпраздновать Пасху в родных стенах.

Автор: Михаил Генчу


 
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