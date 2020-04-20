Известные молдавские музыканты устроили пасхальный концерт с трансляцией в Facebook

Оркестр братьев Адваховых пользуется любовью слушателя. Оркестр братьев Адваховых решил порадовать своих поклонников вдохновленным концертом, но прошел он, по нынешним веяниям, в онлайн-режиме. Трансляция концерта доступна на официальной страничке творческого дуэта братьев.

Кроме того, они поздравили молдаван с Пасхой и пожелали соотечественникам всего самого наилучшего:

- Христов воскрес! Благослови Господь ваши мысли и поступки! Здравия всем вам и вашим близким, а также душевного покоя! - подписали братья свое видео.