Кику: Особых изменений в новом законе о поддержке населения и бизнеса не предвидится

В пятницу, 17 апреля, правительство утвердило новый пакет законов «О мерах в поддержку бизнеса в период, связанный с пандемией коронавируса», признанный накануне Конституционным судом РМ незаконным. Причина решения КС: несоблюдение процедуры принятия закона. На этой неделе предполагается обсуждение нового закона на заседании парламента Республики Молдова. Какие изменения внесены в новый документ и насколько они позволят максимально снизить урон для экономики страны из-за режима ЧП в связи с пандемией опасного вируса? Об этом рассказал премьер-министр Ион Кику в ходе передачи «Пятница с Анатолием Голя» на телеканале РТР Молдова.

По заверению главы кабмина, правительство не чувствует за собой вины в том, что КС признал неконституционным утверждение закона о мерах в поддержку граждан и предпринимателей в период пандемии COVID-19. «Правительство поступило согласно Конституции, - пояснил он. – Я был в парламенте, чтобы представить и утвердить этот закон. Что там случилось – это другой вопрос, не относящийся к компетенции правительства. Тот факт, что КС отменил этот закон по процедуре, а не по содержанию, я думаю, меньше всего говорит о вине правительства. Тем более, что на следующий день самые главные положения этого документа, касающиеся социальной защиты граждан, оказавшихся в тяжелом материальном положении, на заседании национальной комиссии по чрезвычайной ситуации мы утвердили. Тем самым, не допустили задержки оплаты поддержки по безработице и остальных пособий».

Кику призвал не политизировать принятие этого закона, но уклонился от ответа на вопрос о причине отсутствия парламентского большинства на заседании для обсуждения этого законопроекта, критикуя, тем не менее, оппозицию: «Накануне принятия решения КС я выступил с заявлением, осуждающим популистские, безответственные заявления некоторых политиков, которые меньше всего, как я думаю, заботились об эффекте этого документа при обращении в Конституционный суд».

Премьер-министр сообщил о намерении вновь включить в новый закон под ответственность правительства перед парламентом три пункта, против которых выступила оппозиция: снятие налогообложения с местных производителей в системе беспошлинной торговли на границе страны; продление закона о табачных изделиях и сборе за добычу природных ископаемых.

«Мы не должны допускать дискриминации местного производителя коньяка и вин, даже если магазины дьюти-фри в условиях пандемии не работают, - сказал Кику. – Мы решили пойти по этому пути».

В том, что касается сборов за добычу природных ископаемых, премьер заверил, что по расчетам минфина доходы при новом подходе вырастут в два раза с сохранением тех же объемов добычи песка и котельца. При этом премьер не стал особо вдаваться в подробности: «Я думаю, что это хорошая мера, учитывая ситуацию, в которой мы находимся».

Кику проникся сочувствием и к продавцам сигарет, которые за пять лет так и не успели принять меры, согласно принятом у в 2015 году закону, чтобы табачная продукция публично не рекламировалась.

«Как у нас принято, все оставили на последние два месяца, - пояснил глава кабмина. – А тут случилась беда с коронавирусом. Правительство не разрешает собираться больше трех человек. Влиятельные ассоциации бизнеса обратились к нам перенести этот срок на год, заявляя, что они не успевают справиться со всем тем, что предусматривает закон. Первоначально мы перенесли действие закона на год. В новой редакции законопроекта мы отвели им три месяца после отмены режима ЧП, чтобы переоборудовать свои пункты по продаже сигарет, согласно законодательству. Тем не менее, не надо думать, что с 21 мая все дружно перестанут курить. Государство могло потерять 2,4 миллиарда лей, которые ежегодно получает».

Кику назвал спекулятивными заявления о разрешении вырубки лесов для добычи полезных ископаемых. «Из семи разрешений на добычу полезных ископаемых остались в реальности только три, остальные подразумевают только подачу отчетов, - туманно пояснил он. - Других денег и сборов в этой сфере нет».

Премьер подтвердил также намерения правительства разорвать концессионный договор по кишиневскому международному аэропорту и перечисление половины установленного налога за авиабилеты в размере 9 евро в специальный фонд поддержки социально уязвимых слоев населения.

Подготовил Николай МЕНЮК