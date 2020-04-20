Дай миллион: Чьи 1,5 миллиона евро наличными обнаружили спрятанными в фуре на въезде в Молдову из Румынии

От ответа на вопрос, чьи это были деньги и на что они были предназначены, зависит очень многое.

Напомним вкратце о чем речь. Банкноты на сумму 1,5 миллиона евро были найдены молдавскими таможенниками на КПП Леушены в тайнике фуры в районе кабины. Автомобиль въехал из Румынии. Чуть позже глава Таможенной службы Молдовы Сергей Бурдужа рассказал «КП», что денег будет даже больше, что подсчет еще идет.

В настоящее время дело находится в Генеральной прокуратуре. И поэтому, вполне естественно, пошли разговоры о том, чьи это деньги и на что предназначалась такая огромная сумма наличными.

Рассмотрим основные версии.

1. Если это чьи-то грязные контрабандные деньги (сигареты, наркотики, библиотечные раритеты), то это ОЧЕНЬ крупная сумма, чтобы отдельно взятому бандиту рисковать и запускать ее целиком в одном грузовике.

2. Если это кто-то из молдавских чмновников или депутатов везли немного нала (есть такая версия у некоторых ТГ-каналов) для полного счастья, то нелогично, что фуру тормознули. Мэр Бельц Усатый выдвинул гипотезу, что это Бачойская ОПГ (оказывается, помимо знаменитых арбузов, в Бачое еще и мафия есть), которая промышляла контрабандой сигарет, по сути обвинив граждан бандитов и контрабандистов в тупизме.

Дело в том, что обороты контрабанды сейчас невелики, эта сумма, если она принадлежит байчойцам, должна была быть накоплена не за один месяц. И они этот «общак» рискнули отправить в фуре – в кабине водителя? Серьезно?

3. Почему не вели до получателей? – возмущаются те же ТГ-каналы. А вот, к примеру, у вас, когда на таможне обнаруживают контрабанду, вас до дома ведут? Иными словами, тут как раз тот случай, когда на миллионы евро наткнулись случайно (хотя наводка не исключена).

4. В общем, господа присяжные заседатели, в любом случае мы имеем дело с черным налом, который предназначен для чего-то или для кого-то. Вернее, был предназначен.

Для чего? Тут простор для полета мысли – от уличных протестных акций (в сети мелькали имена того же Усатого, Канду и соратников Шора) до оплаты диванного труда тем, кто сейчас больше всего нервничает по поводу происходящего.

5. Так кому могли быть предназначены 1,5 миллиона евро наличными? В соцсетях промелькнуло, что эти деньги вполне имели конкретных отправителей – Шора или Плахотнюка, которые передали наличные своим сторонникам в Молдове. Но что-то в схеме нарушилось.

Скептики утверждает, что это маловероятно, поскольку Шор и Плахотнюк не дураки. С другой стороны, как они могут переслать денег? Банковским переводом?

В итоге, очень многое станет понятным, когда закончится следствием. Благо, сейчас карантин и коронавирус бушует – никто никуда ни в какие америки или израили не сбежит.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ