Последствия, которые может повлечь эпидемия COVID-19 для Молдовы в последующий период! TOP-10

Совершенно очевидно, что эпидемия COVID-19 будет иметь серьезные последствия для Молдовы. В условном рейтинге, ТРИБУНА пытается выделить худшие последствия, которые могут произойти в период сразу после эпидемии. Этот рейтинг строго отражает мнение команды ТРИБУНА.

1). Спад денежных переводов

В результате пандемии, многие граждане РМ вернулись домой. Возможно, некоторые из них снова уедут за границу, но Европа, пострадавшая от пандемии, больше не сможет предложить такое же количество рабочих мест и такое же вознаграждение. Пострадают даже те, кто не вернулся в Молдову, их финансовые возможности сократятся. В результате мы можем ожидать сокращения объема денежных переводов, которое, вероятно, будет ощущаться в ближайшие месяцы.

2). Разорение некоторых предприятий

Любой экономический кризис подразумевает также исчезновение с рынка предприятий, исчерпавших свои резервы, свой потенциал или которые не смогут адаптироваться к новым условиям деятельности. Безусловно, экономический кризис, который ударит по Молдове в послеэпидемический период, будет фатальным для компаний, чьи товары и услуги не являются первой необходимостью. Имея ограниченные финансовые возможности, люди будут просто отказываться от соответствующих услуг и товаров.

3). Рост дефицита рабочих мест

В следующем периоде вернувшиеся домой молдаване исчерпают свои финансовые резервы. Не имея возможности вернуться за границу или сочтя, что нет смысла покидать Молдову, они начнут искать работу в стране. А это приведет к увеличению дефицита рабочих мест.

4). Снижение покупательной способности граждан

Без значительных переводов из-за рубежа и если повысится нехватка рабочих мест (особенно хорошо оплачиваемых), молдаване столкнутся с другой проблемой – снижением покупательной способности. В результате потребители будут обращаться только к товарам и услугам строгой необходимости, как это было в 90-е годы прошлого века.

5). Падение импорта

Не секрет, что экономика Молдовы основана на потреблении. Поскольку, как уже упоминалось выше, можно ожидать снижения денежных переводов и покупательной способности, соответственно, импорт также будет снижаться. Иными словами, сократится импорт, который не является первой необходимостью – бытовая техника, строительные материалы, косметика и т.д. И не стоит пренебрегать их долю в общем объеме импорта.

6). Возможное обесценивание национальной валюты

По мере того, как в Молдову будет перечисляться меньше евро и долларов, спрос на эту валюту будет расти. В результате можно ожидать снижения курса национальной валюты. Национальная валюта также может обесцениться в результате некоторых операций властей, направленных на поддержку экспортеров.

7). Остановка нескольких инфраструктурных проектов

Скорее всего, в середине года или, возможно, даже раньше, мы увидим серьезные поправки в Закон о государственном бюджете на текущий год. Власти попытаются направить бюджетные средства, исходя из приоритетов, связанных с эпидемией. В этих условиях, конечно, больше инфраструктурных проектов будет остановлено, и деньги, предусмотренные на этот счет – переассигнованы.

8). Падение рынка недвижимости

Не секрет, что рынок недвижимости развивался все эти годы как в результате денег, отправляемых молдаванами из-за границы в страну, так и в результате государственных программ, целью которых было облегчить гражданам доступ к собственному жилью. С уменьшением денежных переводов и возможностей государства и банковской системы для инвестиций в этой сфере можно ожидать спада на рынке недвижимости.

9). Рост давления на систему социальной помощи

Система социальной помощи и так перегружена, но в случае, если ожидается серьезный экономический кризис, число лиц, ходатайствующих о различных социальных пособиях и выплатах, безусловно, возрастет. И это еще больше усилит давление на эту систему.

10). Рост уровня бедности

Практически все факторы, выше приведенные в данном рейтинге, прямо указывают на неизбежное увеличение уровня бедности. И сейчас Молдова официально является самым бедным государством в Европе, а в результате эпидемии уровень бедности может вырасти еще больше.