Российский самолет доставил в Кишинев медицинский груз из Китая

Президент Молдовы встретил борт в аэропорту. Партия весом более 50 тонн закуплена частично властями страны, частично за счет пожертвований многих компаний нашей страны, физических лиц в стране, из диаспоры и международных организаций.

Груз включает более 80 тысяч тестов по выявлению вируса COVID-19, более 80 тысяч наборов второго компонента для тестирования, свыше 280 тысяч респираторов KN-95, более 600 тысяч пар медицинских перчаток, 50 тысяч всасывающих трубок, тысячи защитных экранов и очков, комбинезонов, инфракрасных термометров и других предметов защиты.

- Это очень важный для нас груз. У нас был госзаказ, и еще около 20 предприятий приняли решение помочь Молдове в этот тяжелый период. Мы договорились с Российской Федерацией об обеспечении доставки этого груза. Хочу поблагодарить руководство России, наших друзей из Китая за то, что сегодня этот груз удалось доставить в Молдову, – сказал Игорь Додон.

Сегодня нам помогли Российская Федерация, Китай, и я уверен, что нам удастся преодолеть эти трудности, если будем держаться вместе. Большое спасибо России, Китаю и тем нескольким десяткам экономических агентов, которые приняли решение помочь нам в этой ситуации! – отметил Игорь Додон.

Посол Китайской Народной Республики Чжан Инхун также выразил убеждение, что наша страна в скором времени одержит победу над вирусом нового типа COVID-19.

Автор: Михаил Генчу