Сообщение с фронта - Коронавирус. Главное на утро, 20 апреля:

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Общество
За истекшие сутки в Молдове зарегистрировано 7 смертельных случаев от коронавируса - это печальный рекорд. И данный рекорд, скорее всего не окончательный, новые данные будут уточнены на брифинге в Минздраве, который пройдет в первой половине дня 20 апреля.
В эту горькую статистику вошел и глава хирургического отделения районной больницы Оргеева Иван Шиман (он скончался в РКБ в возрасте 68 лет).
Статистика на утро, 20 апреля 2020 года
В мире:
В России:
В Молдове:
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