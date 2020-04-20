Сообщение с фронта - Коронавирус. Главное на утро, 20 апреля:

За истекшие сутки в Молдове зарегистрировано 7 смертельных случаев от коронавируса - это печальный рекорд. И данный рекорд, скорее всего не окончательный, новые данные будут уточнены на брифинге в Минздраве, который пройдет в первой половине дня 20 апреля.

В эту горькую статистику вошел и глава хирургического отделения районной больницы Оргеева Иван Шиман (он скончался в РКБ в возрасте 68 лет).

Статистика на утро, 20 апреля 2020 года

В мире:

2 411 136 (+77 15 за сутки) заражены

165 945 (+6 384 ) умерли

596 903 (+16 943) вылечившихся

В России:

42 853 (+6 060 за сутки) заражены

361 (+47) умерли

3 291 (+234) вылечившихся

В Молдове:

2472 (+145) заражены

67 (+7) умерли

457 (+66) вылечившихся.

200 в тяжелом состоянии.

40187 под наблюдением.