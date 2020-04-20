20 Апреля 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Сообщение с фронта - Коронавирус. Главное на утро, 20 апреля:
20.04.2020

За истекшие сутки в Молдове зарегистрировано 7 смертельных случаев от коронавируса - это печальный рекорд. И данный рекорд, скорее всего не окончательный, новые данные будут уточнены на брифинге в Минздраве, который пройдет в первой половине дня 20 апреля.

 В эту горькую статистику вошел и глава хирургического отделения районной больницы Оргеева Иван Шиман (он скончался в РКБ в возрасте 68 лет).

Статистика на утро, 20 апреля 2020 года

В мире:
2 411 136   (+77 15 за сутки) заражены 
165 945      (+6 384 ) умерли
596 903      (+16 943) вылечившихся

В России:
42 853         (+6 060 за сутки) заражены 
361              (+47) умерли
3 291           (+234) вылечившихся

В Молдове:
2472             (+145) заражены
67                 (+7) умерли
457               (+66) вылечившихся.
200               в тяжелом состоянии.
40187           под наблюдением.


 
Количество просмотров:
251
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.