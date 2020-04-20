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Общество
Ион Кику: нет возможности помочь церкви из бюджета
20.04.2020

Премьер-министр пояснил, что между государством и церковью нет отношений. Об этом стало известно из заявления Иона Кику во время эфира передачи на одном из молдавских телеканалов.

- Даже если бы было желание, нет правовых возможностей помогать церкви из бюджета. Можно, например, сделать обращение ко всем верующим, давайте соберем и поможем. Это другое дело. А эта новость о просьбе Митрополии оказать помощь церкви не соответствует действительности - сказал Кику.

Премьер подчеркнул, что между государством и религиозными сообществами республики нет никаких отношений, по этой причине нет правового обоснования для предоставления помощи церкви.

Автор: Михаил Генчу


 
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