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Общество
Затишье на границе - данные о количестве пересечений госрубежа за сутки
20.04.2020

За минувшие сутки молдавскую границу человек 1069.

В страну въехало 897 человек - 660 (на 124 человека больше, чем за предыдущие сутки) со стороны Румынии, 223 (-315) со стороны Украины и 14 ( на 309 меньше, чем за предыдущие сутки) – грузовым рейсом из Китая через Россию.

Также 780 человек подписали декларацию, в которой обязуются в течение 72 часов приобрести полис обязательного медицинского страхования, сообщает пресс-служба Пограничной полиции МВД Молдовы.

Подготовил Михаил Генчу


 
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