Еврейская община на проводе: Самоизоляция - не конец света

Соблюдение режима самоизоляции –дело не самое приятное. Конечно, это не карантин, когда из дома даже нос высунуть запрещается, но всё же в чём-то сродни домашнему аресту (слава богу, абсолютное большинство из нас имеет об этом чисто теоретическое представление). Тем не менее,жизнь продолжается, и все так или иначе к ситуации приспосабливаются.Как люди себя чувствуют в этом режиме,мы поинтересовались у некоторых членов общины.

Председатель Ассоциации бывших узников гетто и нацистских лагерей, член президиума Еврейской общины РМ д-р Иосиф БЕЛОУС:– Мы с супругой люди дисциплинированные и соблюдаем все правила. На улицу стараемся не выходить.Только я раз в два дня выношу мусор. Продукты привозит дочка, у нее машина.

И я даже запретил ей заходить в квартиру, она ставит сумку у порога. Кроме того, один знакомый, который раньше торговал на ближайшем базаре, привозит нам овощи. Заказываем их по телефону.На моей памяти за всю долгую жизнь никогда такого положения не было. За развитием событий следим по телевизору и в интернете. Самочувствие нормальное.Если уж я пережил гетто, то самоизоляцию как-нибудь переживем.

Глава Рыбницкой общины, член президиума ЕОРМ Илья ФРЕЙДКИН, начальник отдела планирования и экономического анализа Молдавского металлургического завода:– В Приднестровье тоже введено Чрезвычайное Положение. Жесткого карантина нет, но установлены ограничения для людей старше 60 лет, разрешается выходить из дома только в случае крайней необходимости. При себе необходимо иметь документы. На улице милицейский патруль может и остановить, выяснить,куда человек идет и даже проводить до дома.

Кафе,бары, парикмахерские и другие заведения закрыты,открыты только супермаркеты, продовольственные магазины и аптеки. Ограничены молодежные «тусовки», скопления детей на детских площадках. Школы и детские сады не работают. В магазинах соблюдаются меры безопасности, не допускают скопления людей,при входе дезинфицируют руки. Рынки закрыты, действуют только мясной и молочный корпуса, потому что это фактически закрытые помещения, как магазин.По городу сейчас решено открыть небольшие овощные ларьки, чтобы люди могли приобрести плодоовощную продукцию.

На работу предприятий запрета нет, частные – на усмотрения владельцев, но в основном все действуют, как и государственные службы. Где есть возможность, перешли на удаленный характер работы, на других предприятиях оставили минимум персонала для обеспечения производства. Дефицита продуктов в магазинах не наблюдается, хотя в первые пару дней был некоторый ажиотаж, стояли очереди. А сейчас проблем нет. Большинство членов общины – люди пожилого возраста, для которых вирус особенно опасен, молодежи немного. В основном все справляются сами, но если кто-то обращается за помощью, безусловно, помогаем. Вадим Сандлер координирует эту работу, он постоянно на связи. Подключаются и патронажные работники. В канун Песаха развозили по домам мацу, чтобы людям не нужно было никуда ходить.Паники нет, но люди озабочены, заметна тревога:как дальше будут развиваться события.

Народный артист РМ хореограф Юрий ГОРШКОВ:– Режим самоизоляции с женой соблюдаем. Веду занятия со студентами Академии музыки, театра, изобразительного искусства в режиме онлайн. В магазин выходим нечасто.По линии «Хэсэда» получил большой пакет продуктов в качестве благотворительной помощи. Огромная благодарность. Помогает старшая внучка, она передвигается на машине и, хотя очень занята на работе,периодически привозит продукты. А младшая внучка теперь часто гостит у нас, потому что детский сад не работает. Благо, у нас большой огороженный двор и есть возможность погулять с ребенком, подышать свежим воздухом,не пересекаясь с другими людьми. А поскольку я по натуре оптимист, то уверен: всё будет хорошо!

Пенсионер Валерий ГЕНДЕЛЬМАН:– В силу чисто личностных причин у меня не складываются отношения с руководством «Хэсэда», поэтому помощи мне практически не оказывают. Лишь по медицинской программе благодаря Инне Гриншпун без всяких просьб с моей стороны я получил очень нужные медикаменты, поскольку страдаю целым букетом хронических заболеваний. Один раз от спонсоров общины привезли горячий обед и продуктовый пакет.В магазин, аптеку я хожу сам, сразу после объявления ЧП постарался сделать некоторый запас не портящихся продуктов, а свежие периодически покупаю. В силу состояния здоровья мне жизненно необходимо двигаться, поэтому каждый вечер выхожу в соседний сквер прогуляться. Я составил себе некий алгоритм действий, который можно определить словом «Выживание». Приходится действовать по принципу: «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».***Это лишь несколько картинок с натуры, которые свидетельствуют: каждый научился по-своему жить в условиях ЧП. Будем надеяться, что распространение коронавируса удастся остановить, и все мы как можно скорее вернемся к нормальному образу жизни. А пока – всем здоровья!

Елена Ройтбурд

"Наш Голос"