Правительство закупило в Китае лучшие тесты для определения коронавируса

Закупленные правительством Молдовы тесты для обнаружения COVID-19 – самые качественные.

Накануне из Китая в Молдову на российском самолете были доставлены тесты для обнаружения коронавируса и медицинские материалы, приобретенные правительством республики. Подробнее об этом на состоявшемся сегодня вечером, 20 апреля, брифинге для прессы рассказал премьер-министр Ион Кику. Глава правительства отметил, что было закуплено напрямую, непосредственно у производителя, 80 тысяч самых лучших тестов для обнаружения коронавируса.

– Правительство Молдовы закупило их напрямую у китайского производителя, без посредников. Мы выбрали этого производителя по рекомендации наших партнеров, а также потому, что ранее мы получили такие тесты, и они оказались наиболее качественными, – пояснил премьер-министр.

Кроме того этот самолет доставил в Молдову 196 тысяч защитных экранов, которые распределят между медицинскими учреждениями страны, а также 100 тысяч масок с респираторами, закупленных правительством.

– Конечно, там была и гуманитарная помощь. Многие компании приобрели нужные для борьбы с коронавирусом материалы в Китае, и, воспользовавшись возможностью, что был организован этот чартерный рейс, их также доставили в Молдову и распределят между медучреждениями, – отметил Кику.